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戴培峰開轟！2大超商應援中華隊　推買1送1、氣泡酒加1元多1件優惠

▲▼戴救捕！OKmart 陪你！2024 世界棒球賽繼續熱血！指定氣泡酒第二件只要「1」元！。（圖／OKmart提供）

▲戴培峰轟出全壘打，全台2大超商推出優惠。（圖／OKmart提供）

記者趙蔡州／綜合報導

世界12強賽中華隊16日迎戰日本隊，儘管我國最終以1比3敗給日本，戴培峰第7局轟出的全壘打仍振奮全台球迷。對此，各大超商為了應援中華隊紛紛祭出優惠活動，像是全家推出指定滿餡麵包系列任選買1送1，而OKmart則是推出指定糖餅、茶飲、氣泡酒等多項購買優惠。

▲▼全家推出優惠（圖／翻攝自全家臉書）

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▲應援中華隊，全家推出買一送一優惠（圖／翻攝自全家臉書）

「戴就捕，戴培峰轟出去啦，全壘打！」全家超商16日晚間8點宣布，推出2024年世界棒球12強賽隨買跨店取限定優惠，11月17日上午10點至晚間11點59分為指，購買指定滿餡麵包系列任選買1送1，有榛果濃可可、香檸蜂蜜、香濃深焙花生、果粒草莓等4種口味可以選擇，每會員限購1組，兌換至12月25日。

▲▼戴救捕！OKmart 陪你！2024 世界棒球賽繼續熱血！指定氣泡酒第二件只要「1」元！。（圖／OKmart提供）

▲OKmart也推出4大優惠活動。（圖／OKmart提供）

OKmart也推出全台門市4大應援優惠，即日起至11月20日為止，購買指定糖餅買1送1，甜蜜再加倍；購買OKCAFE X茗京萃美聲茶飲，每杯只要39元（原價55元）；購買Dlucio氣泡酒加1元多1件，舉杯助陣更歡樂；購買OKchoice爆米花，「青花椒風味」、「焦糖可可風味」2種口味任選3件只需99元，一起為台灣揮棒加油。

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