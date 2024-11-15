台中交通建設新里程碑！中捷藍線基本設計過中央審議　交通局：已展開發包作業

▲捷運藍線進度突破，台中市政府已展開後續發包作業，圖為B19台中車站模擬圖。

地方中心／綜合報導

捷運藍線是台中市第二條捷運，進度再傳「捷」報！中央於10月29日通知核定捷運藍線基本設計，市府亦隨即展開後續各項作業發包工作，繼捷運綠線通車上路後，十字軸路網再跨出一大步，打造台中捷運城市，捷運建設邁向新里程碑！

交通局長葉昭甫表示，台中捷運藍線在行政院今年1月29日核定綜合規劃報告書後，市府立即依行政院附帶建議修正基本設計成果並提送審議，在市府團隊努力之下，終於在10月29日獲中央通知已核定捷運藍線基本設計成果；感謝行政院公共工程委員會及交通部大力協助，在最短時間審查通過，同意核列台中捷運藍線工程建造經費。

▲捷運藍線未來將成為通學、商務、娛樂、生活的重要交通幹線。

葉局長說明，中央同意核列捷運藍線工程建造經費後，市府立即展開後續各項作業發包工作，其中有關工程會提示捷運高架段跨越大甲斷層、地下段穿越高鐵及國道、與台鐵及捷運綠線、橘線轉乘等重要議題，將在後續細部設計階段積極與相關單位協商配合，提出最佳方案；施工階段也會擬妥施工及交通維持計畫，確保施工安全及減少交通衝擊。

葉局長提及，在捷運藍線都市計畫及用地取得方面，目前配合的都市計畫變更草案，市都委會審查後在8月15日提報中央，內政部在9月9日已召開第1次小組會議，市府積極配合，爭取今年核定，啟動後續用地取得作業。此外，交通局正依核定之基本設計成果，籌辦專案管理、整體系統獨立查證與確證、核心機電系統統包工程、土建工程細部設計及監造等招標作業，力求捷運藍線工程早日實質動工，完成串聯台中山海屯城重要交通樞紐。





▲台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安同框簽署捷運藍線合作備忘錄。

交通局表示，因應日後龐大的捷運建設業務，台中市議會今年10月19日三讀通過中市府組織條例修正案，增設捷運工程局；市長盧秀燕親自為捷運工程局籌備處揭牌，並於10月21日與台北市長蔣萬安簽署台中捷運藍線合作備忘錄，攜手開啟捷運建設新篇章，希望透過台北市的技術支援，讓藍線建設順利推進，為市民提供更便捷、舒適的交通服務。



▲台中市政府推出「藍線尋寶，全民探索」實境解謎遊戲，歡迎民眾一起到台中闖關拿好禮。

交通局補充，為讓市民親臨未來藍線站點，即日起至12月15日「藍線尋寶，全民探索」實境解謎遊戲，在台中舊城區登場！民眾可透過掃描台中捷運藍線6個站點的QRcode參加挑戰，完成任選3站後可兌換限量版紙膠帶，完成6站還有機會抽中最新iPhone16與TPASS悠遊卡，歡迎民眾一起來親身體驗藍線周邊景點魅力，好玩又能抽大獎。

※「藍線尋寶，全民探索」活動詳情➜https://gov.tw/oC5

※「藍線尋寶，全民探索」官方Line➜https://lin.ee/saOlw0A

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