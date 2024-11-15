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屏東縣素食產品抽驗結果出爐　板豆腐驗出苯甲酸將裁罰

▲衛生局抽驗市售素食食品 。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

▲衛生局抽驗市售素料 。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

為確保消費者安心選購素食產品，屏東縣政府衛生局近期針對屏東縣素食業者進行稽查及抽驗，共抽驗58件產品，檢驗結果1件板豆腐驗出苯甲酸，與規定不符。

▲衛生局抽驗市售素食食品 。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

衛生局表示，隨著素食產業蓬勃及消費者的健康意識抬頭，衛生局對素食餐飲業及販售業更加嚴格把關，這次抽驗素食食品有手工凍豆腐、(粗)板豆腐、滷豆干、豆包、香菇蔬菜丸、非基改豆包、非基改百頁豆腐、素丸子、豆漿、海苔素肉鬆、黑胡椒素豆干等共58件素食產品，檢驗項目為防腐劑、殺菌劑、色素、食品中微生物等，檢驗結果1件(粗)板豆腐檢出苯甲酸0.34g/kg(標準:不得檢出)與規定不符，已依違反食品安全衛生管理法規定裁罰。

衛生局長張秀君呼籲食品業者，應落實自主管理及遵守食安法相關規定，秉持職業道德，勿濫用食品添加物，並提醒民眾在選購豆類加工品時，最好向信譽良好的廠商購買，豆干及豆腐類製品屬高水活性產品，常溫販售下易腐敗，製造業者為延長販售期較易添加過量防腐劑，消費者購買豆製品皆應儘可能冷藏保存於7℃至凍結點以上，以維持產品的新鮮與品質。

這次食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至該網站參閱(https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。

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