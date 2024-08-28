昔藍營女強人李鍾桂失智！堂姪照顧失格　北院改派這4人監護

▲李鍾桂（左）2013年6月24日，陪丈夫施啟揚（中）到總統府，接受時任總統馬英九（右）頒授一等卿雲勳章後合影。（圖／翻攝自總統府網站）

記者黃哲民／台北報導

高齡86歲的國民黨前副秘書長、救國團前主任李鍾桂，因患失智症且無子女，台北地院依她預立的意定監護契約，裁定她由堂姪李紹平擔任監護人，李鍾桂祕書范姜群麗認為李紹平不適任，提起抗告，北院今（28日）裁定改由律師莊喬汝、會計師鍾明桓與李鍾桂學生黃榮護、舊屬閻冠志共同擔任李鍾桂監護人，可再抗告。

李鍾桂的丈夫施啟揚生前擔任過法務部長、司法院長，2人無子女，施啟揚2019年過世、享壽84歲，李鍾桂寡居於北市新光路舊宅，由跟隨夫妻倆20多年的祕書范姜群麗、隨扈閻冠志輪流陪伴照顧。

李鍾桂前年（2022年）4月8日簽訂意定監護契約並公證，指定李紹平擔任她的監護人、范姜群麗擔任會同開具財產清冊之人，特別約定李紹平代理李鍾桂購買或處分不動產，不須經法院許可。

此外，李鍾桂同日辦理公證遺囑，將新光路房產遺贈給她創辦的真善美基金會，其他財產包括大陸地區不動產，在她過世後扣除一切稅捐費用，如有剩餘，全部遺贈李紹平，並指定李紹平、閻冠志與范姜群麗為共同遺囑執行人。

李鍾桂隨後於前年11月10日，經台北榮民總醫院鑑定有失智症，李紹平聲請監護宣告，北院去年（2023年）4月10日裁定李鍾桂受監護宣告，依意定監護契約由李紹平監護。

由於李鍾桂名下財產甚多，李紹平與范姜群麗等人意見不合，還衍生出刑事訴訟。范姜群麗提起本件抗告指稱，李紹平過往沒參與、陪伴李鍾桂生活，不熟悉李鍾桂作息、病情與醫療，顯不適任監護人，且李紹平對李鍾桂的照護與管理財產方式，違背李鍾桂預立遺囑內容，應由法院依《民法》第1113-4條規定重新指定監護人。

法官調查認為，李紹平明知台大醫院醫師曾表示在聘請專業護理師看護下，願配合提供李鍾桂周末居家服務，前年11月卻以台大醫院無法跨區服務等理由，逕自將李鍾桂安置到自己母親的北市民生東路住家閣樓，今年（2024）年7月底，再將李鍾桂移居到北市內湖區購置的新屋。

法官認為李紹平不懂失智症患者照護需求，接連搬家使李鍾桂須一再重新適應陌生環境，且讓李鍾桂長時間在家看電視，沒安排李鍾桂從事過往興趣，或外出接觸人群減緩失智，也沒按照醫囑讓李鍾桂到戶外活動多曬太陽，長達1年9個月期間造成李鍾桂迅速退化。

此外，「遺贈」依法須在立遺囑人過世後才生效。法官指李紹平逕自賣掉李鍾桂遺贈給基金會的新光路房產，已違反遺囑，且新光路房產是李鍾桂與丈夫同住數十年舊宅，有祖先牌位、各類國家勳章授獎、和國內外賢達合影照片、親友禮物及著作等，不只是充滿回憶與歷史紀錄的「家」，也是畢生心血與安身立命之地。

法官指李紹平僅將新光路舊宅幾幅畫作帶到內湖新屋，其餘舊物另租新北市五股區倉庫存放，祖先牌位安置在北海福座，使李鍾桂無法重返熟悉環境受照護、身心影響至為深遠且難以回復，李紹平僅在意自己是否方便，沒考量李鍾桂身心需求，已對李鍾桂不利，顯然不適任監護人。

法官認為現階段應由多人針對李鍾桂不同的監護事務分工，為李鍾桂謀得最大福祉，考量李鍾桂財產範圍甚多、還有若干訴訟進行中，因此選定律師莊喬汝、會計師鍾明桓針對李鍾桂的財產管理及處分事項，共同執行監護人職務。

至於黃榮護為李鍾桂學生，現任真善美基金會董事長，和閻冠志長期陪伴李鍾桂，熟稔李鍾桂狀況，也有照顧李鍾桂的能力與意願，法官選定黃、閻2人執行李鍾桂護養療治及其他生活事項，此外，若能有熟人適時探視，有利於延緩李鍾桂失智退化，法官指定莊喬汝安排協商探視事宜，以免頻率過密造成李鍾桂不適。