　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

昔藍營女強人李鍾桂失智！堂姪照顧失格　北院改派這4人監護

▲▼李鍾桂（左）2013年6月24日，陪丈夫施啟揚（中）到總統府，接受時任總統馬英九（右）頒授一等卿雲勳章後合影。（圖／翻攝自總統府網站）

▲李鍾桂（左）2013年6月24日，陪丈夫施啟揚（中）到總統府，接受時任總統馬英九（右）頒授一等卿雲勳章後合影。（圖／翻攝自總統府網站）

記者黃哲民／台北報導

高齡86歲的國民黨前副秘書長、救國團前主任李鍾桂，因患失智症且無子女，台北地院依她預立的意定監護契約，裁定她由堂姪李紹平擔任監護人，李鍾桂祕書范姜群麗認為李紹平不適任，提起抗告，北院今（28日）裁定改由律師莊喬汝、會計師鍾明桓與李鍾桂學生黃榮護、舊屬閻冠志共同擔任李鍾桂監護人，可再抗告。

李鍾桂的丈夫施啟揚生前擔任過法務部長、司法院長，2人無子女，施啟揚2019年過世、享壽84歲，李鍾桂寡居於北市新光路舊宅，由跟隨夫妻倆20多年的祕書范姜群麗、隨扈閻冠志輪流陪伴照顧。

李鍾桂前年（2022年）4月8日簽訂意定監護契約並公證，指定李紹平擔任她的監護人、范姜群麗擔任會同開具財產清冊之人，特別約定李紹平代理李鍾桂購買或處分不動產，不須經法院許可。

此外，李鍾桂同日辦理公證遺囑，將新光路房產遺贈給她創辦的真善美基金會，其他財產包括大陸地區不動產，在她過世後扣除一切稅捐費用，如有剩餘，全部遺贈李紹平，並指定李紹平、閻冠志與范姜群麗為共同遺囑執行人。

李鍾桂隨後於前年11月10日，經台北榮民總醫院鑑定有失智症，李紹平聲請監護宣告，北院去年（2023年）4月10日裁定李鍾桂受監護宣告，依意定監護契約由李紹平監護。

由於李鍾桂名下財產甚多，李紹平與范姜群麗等人意見不合，還衍生出刑事訴訟。范姜群麗提起本件抗告指稱，李紹平過往沒參與、陪伴李鍾桂生活，不熟悉李鍾桂作息、病情與醫療，顯不適任監護人，且李紹平對李鍾桂的照護與管理財產方式，違背李鍾桂預立遺囑內容，應由法院依《民法》第1113-4條規定重新指定監護人。

法官調查認為，李紹平明知台大醫院醫師曾表示在聘請專業護理師看護下，願配合提供李鍾桂周末居家服務，前年11月卻以台大醫院無法跨區服務等理由，逕自將李鍾桂安置到自己母親的北市民生東路住家閣樓，今年（2024）年7月底，再將李鍾桂移居到北市內湖區購置的新屋。

法官認為李紹平不懂失智症患者照護需求，接連搬家使李鍾桂須一再重新適應陌生環境，且讓李鍾桂長時間在家看電視，沒安排李鍾桂從事過往興趣，或外出接觸人群減緩失智，也沒按照醫囑讓李鍾桂到戶外活動多曬太陽，長達1年9個月期間造成李鍾桂迅速退化。

此外，「遺贈」依法須在立遺囑人過世後才生效。法官指李紹平逕自賣掉李鍾桂遺贈給基金會的新光路房產，已違反遺囑，且新光路房產是李鍾桂與丈夫同住數十年舊宅，有祖先牌位、各類國家勳章授獎、和國內外賢達合影照片、親友禮物及著作等，不只是充滿回憶與歷史紀錄的「家」，也是畢生心血與安身立命之地。

法官指李紹平僅將新光路舊宅幾幅畫作帶到內湖新屋，其餘舊物另租新北市五股區倉庫存放，祖先牌位安置在北海福座，使李鍾桂無法重返熟悉環境受照護、身心影響至為深遠且難以回復，李紹平僅在意自己是否方便，沒考量李鍾桂身心需求，已對李鍾桂不利，顯然不適任監護人。

法官認為現階段應由多人針對李鍾桂不同的監護事務分工，為李鍾桂謀得最大福祉，考量李鍾桂財產範圍甚多、還有若干訴訟進行中，因此選定律師莊喬汝、會計師鍾明桓針對李鍾桂的財產管理及處分事項，共同執行監護人職務。

至於黃榮護為李鍾桂學生，現任真善美基金會董事長，和閻冠志長期陪伴李鍾桂，熟稔李鍾桂狀況，也有照顧李鍾桂的能力與意願，法官選定黃、閻2人執行李鍾桂護養療治及其他生活事項，此外，若能有熟人適時探視，有利於延緩李鍾桂失智退化，法官指定莊喬汝安排協商探視事宜，以免頻率過密造成李鍾桂不適。

ET快訊
滿地碎片！騎士沒戴安全帽慘死
沈慶京指郝、柯市府有官員索賄　蔣市府：請具體指名道姓或告發
快訊／透天厝隔32房出租爆炸釀3死2傷　火調報告出爐
他離家未歸竟「陳屍溪底」　家屬悲痛認屍
阿翰衰捲「新疆拍片」風波　傻眼爆粗口發聲
墨國22歲正妹「深蹲一半猝死」！疑用力過猛　健身房倒地亡
快訊／下午傳請假暫卸黨主席　柯文哲晚間步出黨部避談

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／機車行隔32房出租爆炸釀3死2傷　火調指向電動自行車引燃

昔藍營女強人李鍾桂失智！堂姪照顧失格　北院改派這4人監護

南投男離家未歸...竟陳屍3米深溪底　家屬悲痛認屍

桃園男「抽中未上市股票」急匯300萬　警銀聯手保他血汗錢

獨／「鋼鐵傘兵」秦良丰今天退伍！辛苦復健6年再穿迷彩服

交通處臨時人員收賄195萬！洩密助廠商奪標案　基隆市府：已解雇

開放前帶解說員探勘！理事長阿朗壹古道癱倒命危　送醫搶命中

基隆東岸停車場爆弊案！大日開發行賄又作假帳　官商11人被起訴

拐騙48「豬仔」到柬埔寨　《角頭》李振豪買賣人口...再判18年

草叢驚見腐爛男屍「頭部有傷」！他被依殺人罪移送…喊：無冤無仇

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

館長曝柯文哲難過吐苦水！　控「沒電視台願讓阿北澄清」

周四變天全台有雨 未來10天雨區曝　

工程車停蘇花改隧道　轎車疑沒看路直直撞

IVE安兪真衣服再出狀況！「背面裂開」緊抓繼續跳 #星光雲reels

萌妹向老師報爸媽年紀卻記錯　懊惱笑：把你們說得太年輕XD

快訊／機車行隔32房出租爆炸釀3死2傷　火調指向電動自行車引燃

昔藍營女強人李鍾桂失智！堂姪照顧失格　北院改派這4人監護

南投男離家未歸...竟陳屍3米深溪底　家屬悲痛認屍

桃園男「抽中未上市股票」急匯300萬　警銀聯手保他血汗錢

獨／「鋼鐵傘兵」秦良丰今天退伍！辛苦復健6年再穿迷彩服

交通處臨時人員收賄195萬！洩密助廠商奪標案　基隆市府：已解雇

開放前帶解說員探勘！理事長阿朗壹古道癱倒命危　送醫搶命中

基隆東岸停車場爆弊案！大日開發行賄又作假帳　官商11人被起訴

拐騙48「豬仔」到柬埔寨　《角頭》李振豪買賣人口...再判18年

草叢驚見腐爛男屍「頭部有傷」！他被依殺人罪移送…喊：無冤無仇

陳瑞振不時叮嚀「腳步」　馬傑森自認守備兩大不足

直擊／人氣Coser FF43大跳出局舞現場嗨爆　神還原《異環》看板娘粉絲暴動搶拍

傳柯文哲將「請假」暫別黨主席　陳昭姿：我不覺得需要這樣做

沈慶京指郝、柯市府有官員索賄　蔣市府：請具體指名道姓或告發

快訊／機車行隔32房出租爆炸釀3死2傷　火調指向電動自行車引燃

不樂見兩岸民間發生衝突　夏立言會見宋濤重申九二共識、反台獨

昔藍營女強人李鍾桂失智！堂姪照顧失格　北院改派這4人監護

汎瑋材料9月底掛牌上櫃　越南新廠Q3量產有望助攻營運

國健署拜會嘉義市　協力推動C肝政策與菸害防制

證交所公布18檔注意股　所羅門當沖比率達66.58%上榜

大馬2孩「鞋塞電梯」釀故障　困9hrs↑保安調閱監視才發現

社會熱門新聞

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

台中公車司機疑休克自撞亡　總公司回應了

即／高雄旅館傳命案　女陳屍浴缸

2800萬裝行李箱辦交保！鄭文燦關47天走出法院

墾丁業者嚇到了　派怪手自拆違法工竂

台男留學閃兵被判刑　意外掀超狂身分

她遭醫師性侵、律師羞辱　遺言令人鼻酸

阿堂鹹粥長孫車禍身亡　家人悲痛證實低調辦後事

北醫驚爆狼醫性侵女病患　律師羞辱式詰問害她尋短

獨／秦良丰今天退伍！辛苦復健6年再穿迷彩服

即／台中砂石車翻落3樓高斜坡！駕駛宣告不治

更多熱門

相關新聞

失智嬤深夜「啃生肉串」　暖老闆遞上烤熟的

失智嬤深夜「啃生肉串」　暖老闆遞上烤熟的

台中市豐原區24日晚間發生一起走失案件，一名81歲黃姓阿嬤有失智、重聽情況，晚間突然自行離家，跑到附近烤肉店，直接拿取生肉串啃食，此舉嚇壞老闆，並趕緊報警。無奈阿嬤沒有證件、不理人，還好是阿嬤兒子自行出來找人，將人帶回家。

「1疾病」不治療恐致失智症！

「1疾病」不治療恐致失智症！

時光筆記本「計畫人生下半場」！　她揭：身後事也要自己寫

時光筆記本「計畫人生下半場」！　她揭：身後事也要自己寫

三重嬤走丟　4天後新竹找到

三重嬤走丟　4天後新竹找到

70%台人缺鎂！恐增罹癌風險　醫點名「7類人」最危險

70%台人缺鎂！恐增罹癌風險　醫點名「7類人」最危險

關鍵字：

意定監護預立遺囑救國團李鍾桂失智監護宣告監護人

讀者迴響

熱門新聞

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘

美國估珊珊颱風鬼轉撲台！氣象署回應了

墾丁業者插陽傘霸占海灘　墾管處強拆180頂

墾管處出手了！出動怪手「沙灘開挖」

男童好奇「裡面有什麼」　博物館3500年陶罐毀了

LINE新功能上線「圖示不再只有綠色」　萬人喊羨慕

南投深山藏千億矽礦　地點曝光

即／遭碎玻璃割頸亡　27歲騎士是阿堂鹹粥長孫

LINE明晨維護1小時　2功能將無法使用

私密處「夾出一圈毛髮」！醫驚呆　她羞…老公愛愛放的

林依晨陸綜舉手「我是成都人」被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」

即／台中客運司機開到一半不舒服...送醫不治

旅日人妻逃回台灣！丈夫傳AV諷：跟妳一樣小

快訊／NCT泰一「涉性犯罪」遭起訴！

更多

最夯影音

更多

無人機衝撞俄羅斯大樓！　目擊者驚呼畫面曝光

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

依依10年婚斷遭逐出前夫家　認「9月搬離娘家」：真的單身了

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

無錢可貸！下半年房市全面停擺？央行理監事會議再出甚麼招？房價下跌有望？「房貸之亂」何時停｜地產詹哥老實說完整版 EP220

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面