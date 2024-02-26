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社會 社會焦點 保障人權

用前夫個資打官司　理科太太自認無罪：對方曾在YT公開過

記者黃哲民／台北報導

網紅「理科太太」陳映彤被控擅自使用吳姓前夫John的病史資料打官司、涉犯《個人資料保護法》，台北地院今（26日）首度開庭，陳女不認罪，聲稱是在不公開審理的另案中，提供前夫早已拍片公開過的資料，協助法官判斷未成年家人的最佳利益，她強調：「我有責任跟義務，資料也沒拿給什麼奇怪的人看！」

▲▼「理科太太」陳映彤被控涉犯《個人資料保護法》，26日到北院開完庭受訪。（圖／記者黃哲民攝）

▲「理科太太」陳映彤被控涉犯《個人資料保護法》，26日到北院開完庭受訪，強調不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

至於提告前夫涉嫌偽造有價證券、《個資法》等罪嫌，陳映彤透過律師簡短聲明指出「事實上，本人與前夫離婚後，前夫仍盜用本人名義開立電子支票，藉以支付美國前夫自住房屋的水電費、垃圾處理費、房屋稅金保險等諸多費用，累積達約新台幣114萬多元。本人多次警告前夫不得盜用本人名義開立電子支票，但前夫仍置若罔聞。本人已對前夫提起刑事告訴，現在由地檢署偵查中。」

陳映彤今出庭遲到過號，等候1小時才輪到她，庭訊中她急切想說明檢方起訴所稱心理諮商師託她轉交前夫的紙條，內容其實都是她向諮商師說明前夫當時身心狀況、由諮商師寫在紙條上，但諮商師並非醫師，紙條上所寫的，不是檢方所認為的「醫療資訊」，諮商師也沒告訴她要怎麼使用這張紙條。

陳映彤承認在另案與前夫的訴訟中，用這張寫有所謂前夫病史資料與用藥紀錄的紙條，主張前夫不適任監護人，但陳女否認犯罪，堅稱另案訴訟涉及未成年家人最佳利益，她有責任跟義務爭取，加上另案不公開審理，她才提出這張紙條當證據，協助法官釐清爭點做判斷，「資料也沒拿給什麼奇怪的人看！」

陳映彤指稱，本案這張紙條上所寫內容，早在2019年4月間，前夫就拍影片上傳Youtube公布過。辯護律師表示，本件諮商師所寫紙條非病歷格式、也非診斷結果，加上吳男先前已自行公開，陳女用意是當成證據協助法官審理判斷，應符合《個資法》但書不罰規定。

辯護律師並聲請法官勘驗吳男自行公布病史的YT影片，以及陳女本件偵訊光碟。本件今由審查庭法官初步過濾案情，公訴檢察官認為有證據需要調查，建請移由審理庭審判，法官諭知候核辦，擇期再開庭。

陳映彤開完庭受訪重申，她和前夫另案訴訟是不公開審理，「我有責任跟義務，提供所有的材料和背景，讓法官知道哇！」況且前夫早在2019年已在YT影片公開過紙條上所寫資訊，「我提供給法官，我沒有覺得這會有什麼問題，而且經過律師的指導所做」。

陳映彤受訪結尾再度發揮冷笑話本事，聲稱大家打離婚官司的時候「要小心一點喔」，然後今天很冷請注意保暖，記者注意到她隨身帶著1本烹飪書，問她用意，她說開庭要等很久、帶本書打發時間，她知道怎麼燒菜，「但是我做不出來」。

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