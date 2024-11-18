中華隊「若奪4強應照給100萬」　大票人點頭：納稅錢花在這就對了

▲中華隊前進東京複賽。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊闖進4強賽表現超狂，教育部體育署署長鄭世忠親自向球員們表示，若奪下冠亞季軍，能獲得700萬、500萬、300萬國光獎金，希望球員們在東京殿堂上拚了。對此，底下網友紛紛認為，若無緣奪前三名，第四名也該破例頒發，「納稅錢花在這裡就對了」、「第四好歹也給100萬吧，打進四強就好難得了！」

「台灣隊拚了！」署長鄭世忠在Threads表示，昨日打贏澳洲後，他特地進到球員休息室鼓勵大家，並喊話這次挺進東京獲得前三名的話，依照國光獎章規定，每一位球員每人可獲得獎助學金「第一名700萬、第二名500萬、第三名300萬」。

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底下球迷紛紛要替球員們爭取加碼，認為這屆能挺進4強已經不容易，「第四名就不用嗎？歷史第一次進4強欸，有沒有搞錯」、「加碼！加碼！加碼！加碼！包含情蒐人員，還有其他背後的防護員等等，全體都需要獎金」、「12強能進4強就非常厲害了，希望能特例，即使第四名也比照第三名發放」、「以此類推，進四強就至少每人要發100萬啊」、「給獎金應該的，棒球才是我們國球」、「納稅錢花在這裡就對了」、「第四好歹也給100萬吧，打進四強就好難得了」、「署長，加碼啦」、「給好給滿！花錢在他們身上就是舒服」。

同時也希望球員們能舒服搭乘商務艙拚戰，「拜託先讓全隊搭商務艙去東京」、「拜託給這些英雄，提供商務艙舒舒服服的搭飛機」、「商務艙來回，這基本的，不要又跟上次一樣委屈球員坐經濟艙，還要分批回來，這種笑話千萬不要再發生了」。