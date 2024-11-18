外觀3徵兆＝膽固醇過高！醫警告：不理會恐心肌梗塞

▲新光醫院心臟內科醫師陳冠任指出，從外觀3徵兆即能知道是否膽固醇過高。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

日常生活中常常聽到要避免膽固醇過高，因為嚴重恐怕引發心血管疾病！最近知名心臟內科醫師陳冠任上節目分享，當人的外觀出現3種外觀徵兆，都可能是膽固醇過高的現象，應及早就醫治療；這些外觀徵兆在膽固醇降低後，通常也無法逆轉。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在網路節目《健康云之道》分享有關膽固醇相關常識，陳冠任指出，膽固醇過高的高血脂患者，一般沒有疼痛不適的狀況，要透過抽血檢查才會確診，通常延誤診斷。陳冠任進一步說明，其實膽固醇過高的患者能夠從肉眼分辨，只要外觀出現3種徵兆。

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這三種徵兆分別是：

1.老年環：眼睛出現「老年環」，角膜周圍形成一圈灰白或藍色的環形物，是血管雨眼睛老化所造成，常見於年長者，因此年輕人或中年人有此現象，往往是因為膽固醇過高，導致脂肪或膽固醇堆積在此處，必須就醫檢查血脂。

2.黃色瘤／黃色斑：臉上長黃色斑或黃色瘤，這是出現在眼睛上方處或眼周的不同顏色斑塊，這是膽固醇高到身體無處可蓄積，因而沉積於眼周附近，眼皮皺褶多就是要讓多餘的脂肪和膽固醇堆積。

3.白色瘤：最後則是長出白色瘤，通常生於手指關節處或身體摺縫處，戳破的話會有黏稠油脂流出，這些就是累積的脂肪。

陳冠任也說明，若有這3種徵兆都應該及早就醫治療，但這些外觀徵兆在膽固醇降低後，也是無法逆轉的外觀異常。此外，陳冠任提醒，膽固醇輕微偏高的人，可以先從飲食和運動著手，但非常嚴重的話就得透過藥物治療。

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