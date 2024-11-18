周五迎小雪注意「鬼怪之事」？　命理師揭化災方法

▲本周五將迎來24節氣中的「小雪」。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

本周五（22日）將迎來24節氣中的「小雪」，因為天氣寒冷，活動力較弱，心情可能會變得憂鬱。國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，這個時節容易夢見或遇見幽暗神靈鬼怪之事，且小人萌生，易產生不平衡的負面情緒，也易與人唇槍舌戰或遭受言語攻擊。

邱彥龍老師提醒，小雪期間16天，受星象影響，九頭蛇梅杜莎凶能量發威，凡是進出口外貿、國與國間的合約容易受到限制，合作關係備受恐嚇、威脅而變質。

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個人方面要小心合夥人、客戶、夫妻間突然出意外或發生措手不及的變動而產生變化，尤其資金斷頭、金錢與情感間的不平衡，產生恐慌、害怕的情緒，也容易遇到言語霸凌、不道德的侮辱及令人厭惡和卑鄙的事情發生，戀愛挫折等，嚴重恐會想不開或發生情殺，建議找信任的人說話或暫時離開那樣的環境。

邱彥龍老師建議，可以多拜土地公、地基主、包公、虎爺等，並多穿紅色、葡萄柚色、黃色、米白色的服飾，擺設「長方形、四方形」的幸運物、配戴「方形」的圖騰或玉石、硃砂、珍珠、黃寶石、和闐玉、翡翠等，可增加人緣、財運、貴人運、桃花運跟事業運、化煞化災，好運倍增。

▲邱彥龍老師提醒，小雪期間要注意各種「鬼怪之事」。（示意圖／翻攝自pixabay）

另外，受木星、金星、火星、海王星旺運影響，淡海漁業、餐飲業、化學業、油業、酒業、宗教玄學靈性產業、律師法官司法業、銀行、金融保險、證券業、內外科醫生、醫美、藥業、黃金、印刷業、還有進出口貿易、婚喪喜慶業、活動行銷策畫、新聞傳播業等也都是走好運的行業。

邱彥龍老師指出，工作方面容易出現2種極端，一種是小人惡意中傷與攻擊，讓人感到被困住，或因被陷害、事前溝通不良、隱瞞而導致一連串的問題發生，瞬間減少很多朋友和粉絲，但另外一半的人，則會覺得朋友與粉絲突然增加，創作靈感倍增、藝術天分也能充分發揮，有開悟覺醒的喜悅。

由於11月27日至12月16日遇水星逆行，容易遇到說話不算話、毀約或說說而已的情況，雖然影響不大，但這種情況會反覆發生，尤其在情感、財富、合約上面，要特別當心。

健康方面，要注意心血管、血壓問題、中風、牙痛、肝病、感冒、新冠病毒、腸胃消化問題、性病、內生殖器出問題、肥胖、糖尿病、自律神經失調、呼吸系統疾病、恐慌、抑鬱、幻聽幻覺，還有腫瘤、抽筋、水腫、免疫系統錯亂、內分泌失調、頭痛、眼疾、脾臟、腎臟問題、過敏、甲狀腺、淋巴腺疾病、中毒、昏睡、全身僵硬、意外受傷等。

邱彥龍強調，小雪期間在言語、文字、宣傳、行銷、物流、運輸方面容易受到束縛或限制，但這只是暫時被綁住的感覺，並非無法改變，先回到自身修練，冷靜面對，未來將會有一番作為。

◎民俗說法，僅供參考。

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