官方規定不能只徵名校畢業生　中國企業仍看中學歷

▲企業仍將學歷作為首要考量。（圖／CFP）



文／中央社記者吳柏緯上海17日電

秋季招聘活動近期在中國各大學校園陸續展開，不少大四學生備妥履歷，盼「畢業即就業」。近期中國教育部發布通知，要求企業徵才時不能限定名校畢業生，然而實際上仍有許多企業將學歷作為首要考量。

中國教育部日前發布，2025年全中國大學畢業生規模預計達1222萬人，較今年增加43萬人，再創歷史新高。從9月開始在各地執行「畢業生就業創業促進和服務體系建設行動」，並且已經進行5.5萬場的校園招聘，提供1093萬則就業資訊。

這個數字意味明年大學畢業生的就業壓力將會更大，因此在近期陸續展開的校園秋季招聘會中，許多2025年將要畢業的學生早已備妥履歷，希望能找到心儀的工作。

據澎湃新聞、第一財經，秋季招募系列活動已進行了好一陣子，對於想要找工作的學生而言固然是一大機會，然而在找工作的同時，企業也在尋找優質人才，加上僧多粥少的就業市場格局沒有改變，因此競爭仍然相當激烈。

一名參加招聘會的上海海洋大學的研究生表示，從10月開始找工作以來，已投了近兩百份履歷，做了一次又一次的筆試，不少企業在筆試後就沒有音訊了，真正進入面試的大約有10個，「有的職務就招幾個人，但投履歷的有上千人，競爭還是很激烈的」。

報導以中原石油工程有限公司的「綜合管理」為例，招聘人數為10人，應聘人數達1657人；上海石化「綜合管理儲備」，招聘2人，應聘人數為486人。

日前中國教育部發布通知，要求校園招聘嚴禁發布含有限定重點大學畢業生等字樣的職缺資訊。然而實際在徵才會場，不少求職者感受到企業仍會篩選求職者的學歷。

一名求職者提及，「雖然企業不會明著寫，但實際大家找工作、交流下來感覺，好公司卡學歷的現象挺普遍的，卡碩士學歷或卡第一學歷」。

在中國企業的求職競爭激烈之下，也有一些中國學生將眼光轉向日商。

據日本TBS電視台報導，近期在中國的日商於北京舉行了一場徵才活動，包含商社、大型便利商店等9家企業參與，吸引約340名中國學生前來了解情形與面試。

一名現場的求職學生坦言，「目前的求職環境沒有過往那樣的樂觀」；另一名求職學生則說，「日企強調穩定，自己想要在一家企業穩定並長時間工作」。