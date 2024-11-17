第12屆全國EMBA羽球賽成大登場　王正坤醫師歡迎全國羽球好手

▲12屆全國EMBA校際盃羽球賽再次華麗登場，成大EMBA校友會榮譽理事長王正坤醫師受邀致詞，歡迎全國各校EMBA羽球好手蒞臨台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

12屆全國EMBA校際盃羽球賽再次華麗登場，此次由成功大學EMBA主辦，吸引來自全國各地的羽球好手齊聚一堂，共襄盛舉。

這場賽事不僅是競技的舞台，更是各大EMBA院校之間友誼交流的重要平台。曾經勇救心肌梗塞羽球選手的成功大學EMBA校友會榮譽理事長王正坤醫師受邀致詞，歡迎全國各校EMBA羽球好手蒞臨台南。

12年前，就開始參加第一屆全國EMBA羽球賽的成大EMBA校友會榮譽理事長王正坤醫師表示，當年由政治大學舉辦第一屆全國EMBA羽球賽，凝聚了全國EMBA羽球愛好者的向心力。成功大學也在第一屆獲得冠軍殊榮。為了支持成功大學舉辦第十二屆全國EMBA羽球賽，王正坤醫師所屬的藝群醫學美容集團擔任母校舉辦賽事最大贊助商，出錢出力，全力支持羽球運動。

第一屆全國EMBA羽球賽最感人的故事是，有一位台灣大學EMBA羽球選手在政治大學比賽中發生心肌梗塞，喪失呼吸與心跳，滿口鮮血。台大李吉仁教授從體育館門口拿來一台AED自動體外心臟電擊去顫器，經過成大王正坤醫師於羽球場進行電擊心臟與CPR口對口人工呼吸，救回了一條寶貴的性命。這段經歷不僅展示了王正坤醫師作為醫者的專業技能，更彰顯了他對生命的敬重和關愛，至今傳為全國EMBA美談。有些EMBA選手連續參加12年的羽球賽，年紀也從40多歲增加到將近60歲，因為常常打羽球的關係，這些選手的臉上呈現了健康而不是老化的風霜。

王正坤醫師本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學附設醫院授課美容醫學。藝群醫美集團旗下有1家Dr.藝群保養品公司與16家藝群醫美診所分布在台灣六都直轄市，包含台北、新北市、桃園、台中、台南、高雄。

王正坤醫師致詞中強調，羽球運動不僅是鍛鍊體魄的良機，更是培養團隊合作精神和堅持不懈意志的絕佳平台。這些特質無疑是每位成功企業家必須具備的素養。他以自身打羽球的經歷為例，闡述了運動對於職場挑戰的助益，強調運動所帶來的堅持與韌性，能夠幫助人們在面對困難時迎刃而解。

今年的賽事也恰逢許多台南400年歷史的慶祝活動，成功大學作為主辦方，將傳統台南文化與現代體育完美結合，為比賽注入了更多文化底蘊，打造充滿競技精神與人情味的羽球盛會。