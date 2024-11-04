41歲黃聖依自曝成EMBA研究生　讀中歐共建學院「學費340萬起跳」　

▲黃聖依入學中歐國際商學院EMBA課程。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

現年41歲的「星女郎」黃聖依3日在個人微博發文報喜稱，三十年前，媽媽第一個撰文介紹中歐國際工商學院，今天圓了媽媽夢，黃同學前來報到，開學好。文章配圖則是黃聖依在校園內打卡、拍照，證明他已經就讀中歐國際商學院EMBA課程。

《極目新聞》報導，雖然有網友質疑這一舉動是為了增加話題度，或者「逃避婚姻生活（婚姻節目實境秀）」，而大多數網友還是抱著支持的態度，認可她41歲仍然保持著積極的學習態度和進取心，稱其為「現實版玫瑰的故事」。

黃聖依就讀的中歐國際工商學院在大陸十分有名，是由中國政府和歐盟於1994年共同創立，也是大陸唯一一所由中外政府聯合創建的商學院。開設的課程包括全日制全英語MBA、金融MBA（FMBA）、EMBA、Global EMBA（GEMBA）、HEMBA、工商管理博士DBA和高管教育等。

中歐國際工商學院在英國《金融時報》全球MBA百強榜單中，已連續八年位居全亞洲第一，在全球EMBA百強榜單中同樣位居第一。該校校區分佈於北京、上海、深圳、瑞士蘇黎世及迦納首都阿克拉。

據了解，該學院有120位海內外知名學者、教授。其中，黃聖依的表舅、經濟學家吳敬璉也在中歐國際工商學院擔任終身榮譽教授。自學院創辦伊始，吳敬璉一直擔任中歐學術委員會委員，並從1996年起執教至今。

值得注意的是，中歐EMBA課程校友超過30000名，遍佈全球90多個國家和地區，並累計為超過20萬人次的中外中高層管理人員提供培訓課程，計有452位上市公司創始人／董事長都是該課程的畢業生。

公開資訊顯示，中歐共開設3種EMBA課程，包括綜合EMBA、Global EMBA和HEMBA，2024級EMBA學費是75.8萬人民幣（約340.6萬元新台幣），報名費1800元（人民幣）；Global EMBA的學費是11.5萬美元或者80.5萬人民幣（約361.7萬元新台幣）；HEMBA的學費是80.8萬元（約363萬元新台幣），報名費1800元（人民幣）。