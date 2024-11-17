日「師奶殺手」27歲男議員下藥猥褻男子！　撿屍回家強摸生殖器

▲秋田隆一下藥猥褻男子被捕。（圖／秋田隆一）



記者王佩翊／編譯

號稱日本東京都府中市議會「最年輕男議員」的秋田隆一因涉嫌下藥並猥褻另一名男子，被依強制猥褻嫌疑逮捕，引發輿論譁然。根據調查，被害人與秋田是初見，兩人在活動中認識後單獨續攤，沒想到秋田下藥迷暈被害男子。當被害男子醒來時，他已經被撿屍到秋田家中，且遭他強制觸碰下體。

根據《週刊女性》報導，年僅27歲的秋田隆一8月對一名20多歲男性下藥，將其迷昏後，帶到自家猥褻，因此在11月6日遭到警方逮捕。根據警方調查，府中市8月3日至4日舉行了一場名為「府中市工商祭」的活動。秋田參加活動後，與多名參與者聚餐，並在此結識受害男性。

聚會結束後，兩人決定單獨續攤，沒想到秋田卻趁機在對方的飲料中下藥，加入安眠藥，使其昏迷。待受害者重新恢復意識後，已經被秋田撿屍到公寓，當時秋田甚至還強制觸摸被害人的下體。儘管被害男子不斷掙扎拒絕，但秋田仍未停手，持續猥褻對方。

事發後，被害人聯絡朋友尋求協助，並在當天凌晨4時半向警方報案。警方隨後將受害者送往醫院，並在其體內驗出安眠藥成分。秋田在接受警方訊問時，則對犯罪事實供認不諱。

出身愛知縣的秋田隆一畢業於明治大學法學部，曾是校內知名的啦啦隊成員。大學畢業後，他加入由東京都議員小山邦彦創立的政治學塾，並成立一間數位科技公司，2023年參加府中市議會選舉成功當選後，更成為府中市最年輕的市議員。

當地居民對他的印象大多為「親切有禮」、「充滿活力」。商店街的店家也表示，秋田經常參與地方活動，和居民互動，甚至還有女性粉絲，是當地的師奶殺手，沒想到卻犯下性犯罪。這起案件也讓許多秋田的支持者感到震驚與失望。居民更直言，秋田並非一時衝動，而是有預謀犯罪。