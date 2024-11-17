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台日餐廳「停車規劃」對比　Cheap：壽司郎真有社會責任

▲台日餐廳在經營生意的同時，是否有顧慮到周遭交通，一張圖直接比出高下。（圖／翻攝Cheap臉書）

▲台日餐廳在經營生意的同時，是否有顧慮到周遭交通，一張圖直接比出高下。（圖／翻攝Cheap臉書）

記者張靖榕／綜合報導

連鎖牛排館貴族世家台南鹽行店2017年10月結束營業，現址已由日本知名迴轉壽司品牌壽司郎進駐。然而，關注交通議題的百萬網紅Cheap，針對此比較台日餐廳業者處理「停車問題」的水準與差異，感嘆許多台灣業者將停車成本轉移外部，日商卻發揮「不給別人添麻煩的精神」，而且生意做得還更好。

Cheap在臉書貼文中指出，貴族世家經營時，整塊土地完全用於店面經營，顧客的車輛只能停在店外的路邊。相較之下，壽司郎選擇犧牲一半的空間來設置專屬停車場，為顧客提供便利的停車環境，更避免周邊交通混亂，「也蓋出了人行道，保障行人安全，真有社會責任。」

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Cheap強調，迴轉壽司與平價牛排館的主要消費群體以家庭客為主，停車便利性往往是家庭客選擇餐廳的重要因素之一，「台灣很多廠商，卻忽略了這個原因，只想衝人流，還造成周邊的交通問題。結果把一堆成本轉嫁到外部，也沒壽司郎屌。」

Cheap批評，「那些說蓋人行道生意會變差的商家，看看壽司郎吧」，即便犧牲了一半的營業空間，客人依舊「擠爆」餐廳，「如果全台灣都是日商這種經營精神，「迷惑をかけない」（不給別人添麻煩），那台灣不就飛天了。」

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