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冬天真的來了！氣象主播揭「下探16度」時間點

冬天真的來了！17日開始至12月1日間將有4波冷空氣報到。（示意圖／方萬民攝）

▲冬天真的來了！17日開始至12月1日間將有4波冷空氣報到。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

中央氣象署解除「天兔颱風」颱風警報，知名氣象主播戴立綱透露，台灣接下來漸漸進入冬季的天氣型態，從明（17）日起至12月1日預計有4波冷空氣報到，北台灣明、後（18日）加上東北季風影響較濕冷，低溫約18度；在22日將有一波較強冷空氣南下，北部下探16度。

戴立綱在YouTube頻道「戴老師說天氣時間-我是戴立綱」發布影片，說明台灣未來的天氣，接下來逐漸進入冬季天氣型態，依美國GFS模式預報，明、後兩日冷空氣南下，零度線到長江流域，台北低溫剩下18、19度；20、21日冷空氣減弱；到了22、23日會有一波更強冷空氣，台北最低溫下探16度。

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外套準備！4波冷空氣強烈來襲　戴立綱曝「這天下探16度」

▲氣象主播戴立綱分析近期氣溫變化，指出北部在22日氣溫可能下探16度。（圖／翻攝自YouTube／戴老師說天氣時間-我是戴立綱）

到了25日冷空氣減弱，在26日還會有一股弱的冷空氣，接下來到12月1日有一波冷空氣從西伯利亞下來，也會影響北台灣氣溫。戴立綱也提到，未來南邊還是有熱帶擾動發展，不過就只會在南方，不會直接影響台灣天氣。

氣象署今（16）日表示，明日白天開始東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭地區和大台北山區降雨廣泛，慎防大雨或豪雨，新竹以北及花蓮則有局部短暫陣雨。北部和東北部氣溫下降，明日低溫約22度，到了18、19日一整天的氣溫可能只有20至22度。

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