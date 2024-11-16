　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

薄瓜瓜母「中國賈姬」顯赫身世起底！　毒殺英國情人判無期

薄瓜瓜（右）與父母薄熙來（中）、谷開來（左）合照。（圖／翻攝網易新聞）

▲薄瓜瓜（右）與父母薄熙來（中）、谷開來（左）合照。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，成為台灣女婿。雖然薄瓜瓜的父親薄熙來曾是中共知名的紅二代，甚至一度有望與習近平競逐中共國家總書記大位，但其實其母谷開來同樣是一名身世顯赫的紅二代，不僅事業有成、作風強硬，就連薄熙來都得讓她三分，傳聞中她的情史同樣豐富，身邊過從甚密的男姓友人眾多，甚至讓人聯想到美國前總統甘迺迪的遺孀賈桂琳，被人稱為「中國版賈姬」。

谷開來的父親是中共開國少將、中共原總政治部副主任、新疆區委第二書記谷景生，母親范承秀據說是北宋文學家范仲淹後代。谷家一共有5名女兒，谷開來排行老五，4個姊姊也各自嫁入豪門，極盡富貴。而谷開來從小就是男孩子性格，說一不二，非常強硬，在紅二代圈子裡有「五哥」的稱號。

谷開來其實是薄熙來的第二任妻子，她於1978年考取北大法律系，畢業後在1988年取得律師資格，是中國大陸第一批由司法部授權的律師。其後開設「北京開來律師事務所」，雖然事務所的登記地在北京，但其實主要業務在薄熙來擔任市長的大連，在當地堪稱一手遮天，更在2007年更名為昂道律師事務所，谷開來退居幕後老闆，營業額據說以億元人民幣計算。

薄瓜瓜2009年曾經提過：「爸爸常常和我議論媽媽，覺得她很偉大，有思想，有創意，做什麼事都做得非常好。當年辦律師事務所很成功，為了避嫌，她在事業的巔峰期毅然選擇了放棄。爸爸說，其實這不是一個人的損失，而是一個事業的損失。他甚至說，如果當時他自己退下來，支持媽媽去做，她會做得更好。她退出以後，就像隱居一樣，不參加任何社會活動，爸爸有活動讓她參加她也不肯。我特別理解，她最不願意被罩在爸爸的影子下，失掉自己。她現在整天讀書做學問，研究『比較文化』。」

不過2012年隨著中共總書記習近平上位，薄熙來捲入王立軍事件，遭到中共中央撤職處理，也爆出谷開來涉入英國商人海伍德（Neil Heywood）的死亡事件。據傳是谷開來曾在2011年要求海伍德協助將大批財產轉移海外，而海伍德不願協助，還威脅要曝谷開來轉移財產的計畫，因此遭到谷開來安排薄家勤務人員張曉軍強灌氰化物殺害。

事後，谷開來在2012年8月被以故意殺人罪宣判死刑緩期2年執行，之後減刑為無期徒刑，並褫奪政治權利終身，目前被關在河北省三河市的燕城監獄服刑。

據了解，在薄熙來落馬前，他與谷開來的婚姻便已經名存實亡，薄熙來日後遭指控的罪狀中包括「與多名女性發生或保持不正當性關係」，據傳與他有男女關係的女性有上百人之多。而谷開來同樣不遑多讓，日後遭谷開來害死的英國商人海伍德，就曾被海伍德保鑣證實在2001年至2003年間與谷開來在英國伯恩茅斯一處公寓同居，2人互動十分親暱。

此外，導致薄熙來落馬的前重慶市副市長兼公安局長王立軍，也被指出與谷開來有親密關係。有傳聞表示導致谷開來被定罪的關鍵證據之一，就是谷開來要求王以涉及毒品為由殺害海伍德，但遭到王立軍以「風險太大」為由拒絕，沒想到這段對話卻被王立軍暗中錄音。

谷開來認識海伍德之前，她與另一位法國建築師狄維耶（Patrick Henri Devillers）關係曖昧，2人曾在英國合開公司。而薄家大金主、大連實德董事長徐明也被傳是谷開來的情人。曾受聘於谷開來的美籍律師柏恩（Ed Byrne）為此將她形容為中國版賈姬（Jackie Kennedy of China）。

父母雙雙落難時，薄瓜瓜人正在美國哈佛大學就學，未直接捲入父母事件，但也從此沒有再回到中國。他2013年7月進入哥倫比亞大學法學院攻讀博士，2016年5月取得法律博士學位，並在2017年透過一項實習計畫加入加拿大鮑爾集團擔任業務分析師，並就此定居多倫多。

延伸閱讀
婆婆愛找碴！公公1招神救援　人妻見「紅玫瑰」大讚：英明
台灣女婿薄瓜瓜曾任跨國企業分析師　被哈佛教授誇「聰明固執具自信」
「薄熙來之子」薄瓜瓜將成台灣女婿！　護理師證實來台健檢：長得帥又客氣

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
天兔淪「小鋼彈」剩半條命　專家：結束不到96小時生命
噁心影片曝光！　機捷男「彎腰偷看短褲女」警掌握身分
張惠妹凌晨無預警開賣大巨蛋加開票！　「連跨年都有」粉絲嗨翻
醫院漂亮看護「女上男下」激戰癱瘓男　護理師推開病房傻眼了
H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬
台日大戰今登場　陳柏清「盼像林昱珉霸氣」先發對抗阪神火球男

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

薄瓜瓜母「中國賈姬」顯赫身世起底！　毒殺英國情人判無期

川藏北線／揭秘「白色聖石」助羌族逆轉勝　千年東方古堡抗8級強震

川藏北線／一口氣看深秋初雪！　「川西小瑞士」人間仙境畢棚溝

菲律賓頒布海域法　中國國安部：領海基線也是底線

「大進滿88號」人船終於獲釋　國台辦：有力震懾了違法違規行為

台灣女生天安門前比YA遭留置3天　羅文嘉：疑拍照「遮3字」被盯上

薄瓜瓜舊愛是「紅三代」正妹　祖父皆為中共元老

女子5個月減肥17kg後…撞臉「王祖賢」　網驚：眉眼很像

薄瓜瓜以「團聚」申請來台　走「中國大陸人士」程序

外媒曝賴清德出訪或停留夏威夷　陸外交部：敦促美方！不允許過境

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

狗跌落機車飼主卻沒發現　騎士按喇叭提醒...仍騎走

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

《影后》跳舞大場面拍了一週！　楊謹華雙腿瘀青...謝瓊煖催眠自己

薄瓜瓜母「中國賈姬」顯赫身世起底！　毒殺英國情人判無期

川藏北線／揭秘「白色聖石」助羌族逆轉勝　千年東方古堡抗8級強震

川藏北線／一口氣看深秋初雪！　「川西小瑞士」人間仙境畢棚溝

菲律賓頒布海域法　中國國安部：領海基線也是底線

「大進滿88號」人船終於獲釋　國台辦：有力震懾了違法違規行為

台灣女生天安門前比YA遭留置3天　羅文嘉：疑拍照「遮3字」被盯上

薄瓜瓜舊愛是「紅三代」正妹　祖父皆為中共元老

女子5個月減肥17kg後…撞臉「王祖賢」　網驚：眉眼很像

薄瓜瓜以「團聚」申請來台　走「中國大陸人士」程序

外媒曝賴清德出訪或停留夏威夷　陸外交部：敦促美方！不允許過境

BBC《亞洲》紀錄寶島生物！　製作人博士論文就是「台灣特有種」

騎士沒戴安全帽闖紅燈　拒酒測打警！出庭再嗆「關出來把你蕊死」

小孟老師／11月16日星座運勢　魔羯不怕工作難「金牛會幫你」

過條馬路「單坪狂砍18萬」　高雄豪宅區旁凹陷價吸首購族

冬天出國行李3大雷區！　空姐曝「這2件」直接穿身上

日本玩具商辦「切腹比賽」表演30秒死亡秀！　網友怒罵急喊卡

機捷噁男「盯短褲女」彎腰偷看底褲　警掌握身分

H級通靈老師還原「SWAG黑歷史」　自曝離婚有小孩月收50萬

澤倫斯基：川普就任總統後　俄烏戰爭將提早結束

你爸媽人生第一部限制級電影！　禁演50年《艾曼紐1974》登台大銀幕

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

大陸熱門新聞

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

薄瓜瓜母「顯赫身世」起底！　被封中國賈姬

薄瓜瓜舊愛是「紅三代」正妹

雙11淘寶女裝賣場「退貨率超70%」

薄瓜瓜之父曾是中共新星　妻子殺人害入獄

全紅嬋跳洗腦神曲《APT.》！

菲律賓頒布海域法　中國：領海基線也是底線

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

揭秘「白色聖石」助羌族逆轉勝　

「川西小瑞士」一口氣看深秋初雪

「大進滿」獲釋　國台辦：有力震懾違法行為

女子5個月減肥17kg後…撞臉王祖賢

薄瓜瓜申請「團聚」來台　走大陸人士程序

杭州女子吃牛黃解毒片3年「全身發黑」 醫一查驚呆：砒霜中毒

更多熱門

相關新聞

傳受邀薄瓜瓜婚宴　馬、王辦公室回應

傳受邀薄瓜瓜婚宴　馬、王辦公室回應

前中共重慶市委書記薄熙來的兒子薄瓜瓜將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，成為台灣女婿，並選在新竹「The One南園人文客棧」連續2天包場舉辦婚宴，甚至一度傳出前總統馬英九、前立法院長王金平都是座上賓。對此，馬英九辦公室、王金平辦公室均否認收到邀請。

流感死亡創新高「疫苗接種率卻低」 六都排名墊底是它

流感死亡創新高「疫苗接種率卻低」 六都排名墊底是它

老公當兵綠綠的　人妻找前男友「同睡一張床」

老公當兵綠綠的　人妻找前男友「同睡一張床」

最容易出軌的4個星座男！

最容易出軌的4個星座男！

薄瓜瓜舊愛是「紅三代」正妹

薄瓜瓜舊愛是「紅三代」正妹

關鍵字：

周刊王薄瓜瓜

讀者迴響

熱門新聞

女看護「夜騎」癱瘓男　護理師推開病房傻眼

即／3縣市豪大雨特報！天兔挾雨彈襲

羅文嘉：台灣女生天安門前比YA　遭留置3天

台日大戰明開打！中華隊先發出爐

天兔明晨登陸雨炸3地區！周日北台灣變天

天兔在門口「5縣市炸大豪雨」　可能還沒登陸就消散

男人性慾2天1次　獸父性侵幼女664次

擊敗韓國艱難　井端弘和談中華隊

韓媒又怒了！直指教頭袖手旁觀種敗因

屏東1地區放颱風假！全台停班課一覽

天兔颱風最後餘威！　南部暴雨台南淹水了

浪浪襲台南馬場釀3死3傷！　價值8百萬賽馬活活嚇死

即／高雄渡輪驚傳1人深夜墜海　送醫搶救中

中華隊惡夢「平成怪物」松坂大輔來台了

研究揭夫妻「最完美年齡差」　差太多下場曝

更多

最夯影音

更多

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

行李箱託運被摔壞怎麼辦？ 　2物千萬別丟！櫃檯申辦換新

南下突襲！裝路人借廁所被拒　孫女拿掉墨鏡...嬤愣1秒才認出

爸拿納豆給嫩嬰聞味道　她下秒眼神怒瞪：這啥

低配版《黑白大廚》之戰　失控過程慘變翻車料理？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面