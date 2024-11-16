薄瓜瓜母「中國賈姬」顯赫身世起底！　毒殺英國情人判無期

▲薄瓜瓜（右）與父母薄熙來（中）、谷開來（左）合照。（圖／CTWANT提供，下同）

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前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，成為台灣女婿。雖然薄瓜瓜的父親薄熙來曾是中共知名的紅二代，甚至一度有望與習近平競逐中共國家總書記大位，但其實其母谷開來同樣是一名身世顯赫的紅二代，不僅事業有成、作風強硬，就連薄熙來都得讓她三分，傳聞中她的情史同樣豐富，身邊過從甚密的男姓友人眾多，甚至讓人聯想到美國前總統甘迺迪的遺孀賈桂琳，被人稱為「中國版賈姬」。

谷開來的父親是中共開國少將、中共原總政治部副主任、新疆區委第二書記谷景生，母親范承秀據說是北宋文學家范仲淹後代。谷家一共有5名女兒，谷開來排行老五，4個姊姊也各自嫁入豪門，極盡富貴。而谷開來從小就是男孩子性格，說一不二，非常強硬，在紅二代圈子裡有「五哥」的稱號。

谷開來其實是薄熙來的第二任妻子，她於1978年考取北大法律系，畢業後在1988年取得律師資格，是中國大陸第一批由司法部授權的律師。其後開設「北京開來律師事務所」，雖然事務所的登記地在北京，但其實主要業務在薄熙來擔任市長的大連，在當地堪稱一手遮天，更在2007年更名為昂道律師事務所，谷開來退居幕後老闆，營業額據說以億元人民幣計算。

薄瓜瓜2009年曾經提過：「爸爸常常和我議論媽媽，覺得她很偉大，有思想，有創意，做什麼事都做得非常好。當年辦律師事務所很成功，為了避嫌，她在事業的巔峰期毅然選擇了放棄。爸爸說，其實這不是一個人的損失，而是一個事業的損失。他甚至說，如果當時他自己退下來，支持媽媽去做，她會做得更好。她退出以後，就像隱居一樣，不參加任何社會活動，爸爸有活動讓她參加她也不肯。我特別理解，她最不願意被罩在爸爸的影子下，失掉自己。她現在整天讀書做學問，研究『比較文化』。」

不過2012年隨著中共總書記習近平上位，薄熙來捲入王立軍事件，遭到中共中央撤職處理，也爆出谷開來涉入英國商人海伍德（Neil Heywood）的死亡事件。據傳是谷開來曾在2011年要求海伍德協助將大批財產轉移海外，而海伍德不願協助，還威脅要曝谷開來轉移財產的計畫，因此遭到谷開來安排薄家勤務人員張曉軍強灌氰化物殺害。

事後，谷開來在2012年8月被以故意殺人罪宣判死刑緩期2年執行，之後減刑為無期徒刑，並褫奪政治權利終身，目前被關在河北省三河市的燕城監獄服刑。

據了解，在薄熙來落馬前，他與谷開來的婚姻便已經名存實亡，薄熙來日後遭指控的罪狀中包括「與多名女性發生或保持不正當性關係」，據傳與他有男女關係的女性有上百人之多。而谷開來同樣不遑多讓，日後遭谷開來害死的英國商人海伍德，就曾被海伍德保鑣證實在2001年至2003年間與谷開來在英國伯恩茅斯一處公寓同居，2人互動十分親暱。

此外，導致薄熙來落馬的前重慶市副市長兼公安局長王立軍，也被指出與谷開來有親密關係。有傳聞表示導致谷開來被定罪的關鍵證據之一，就是谷開來要求王以涉及毒品為由殺害海伍德，但遭到王立軍以「風險太大」為由拒絕，沒想到這段對話卻被王立軍暗中錄音。

谷開來認識海伍德之前，她與另一位法國建築師狄維耶（Patrick Henri Devillers）關係曖昧，2人曾在英國合開公司。而薄家大金主、大連實德董事長徐明也被傳是谷開來的情人。曾受聘於谷開來的美籍律師柏恩（Ed Byrne）為此將她形容為中國版賈姬（Jackie Kennedy of China）。

父母雙雙落難時，薄瓜瓜人正在美國哈佛大學就學，未直接捲入父母事件，但也從此沒有再回到中國。他2013年7月進入哥倫比亞大學法學院攻讀博士，2016年5月取得法律博士學位，並在2017年透過一項實習計畫加入加拿大鮑爾集團擔任業務分析師，並就此定居多倫多。

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