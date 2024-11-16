慎入！他剝開橘子驚見「蛆在果肉蠕動」　網嚇傻：活23年才知道

▲橘子果肉裡竟然有活蛆。（圖／翻攝自臉書／爆料公社）

圖文／CTWANT

吃水果前也要注意看！一名網友近日分享表示，他某次突發奇想將其中一瓣橘子剝開，沒想到裡面卻有白色小蟲在蠕動，讓他驚呼「一直以為橘子沒什麼昆蟲，我錯了」。畫面曝光後，迅速引起網友熱議，紛紛留言喊「我到底吃了幾隻蟲了」、「手上正有一顆是還要不要剝來吃，哭哭」、「活了23年…現在才知道」。

這名網友日前在社群平台「Threads」上傳了一部22秒短片，只見他拿出一瓣橘子，將其對半剝開後，有隻白色小蟲竟在果肉中蠕動，嚇得他直呼「一直以為橘子沒什麼昆蟲愛，我錯了」。

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貼文一經曝光後，不少鄉民也分享自身經歷，「有一次回花蓮，婆婆給了鄰居的愛心橘子，剝開吃幾片覺得味道很奇怪，放在桌上，一轉眼2隻白白的蛆爬出來」、「自從小時候吃蓮霧和荔枝都看到蟲之後，現在吃之前都會看超仔細，確認沒蟲才吃…現在看來得多加個橘子」、「以前國小有看過蛹在裡面，當下嚇爛整個丟掉，後來吃之前都會看得很認真」。

也有人提醒，「我曾經吃過，吃到第2還是第3才驚覺。然後其實橘子薄膜有破洞滲汁是1個警訊，還有吃下去會比一般的橘子還沒有味道」、「通常是橘子有撞擊到，裡面生湯之後就容易長蟲」、「剝的時候莫名漏水分出來，就代表會有蟲蟲，通常是整顆都有，然後分片摸出空心感也是，聞起來味道也會不一樣」、「芭樂也會有，我在店裡切的時候無意間發現的，還好有發現，不然都榨給客人喝了」。

這段影片隨後被轉貼至「爆料公社」，底下就有網友解釋，「東方果蠅的幼蟲，成蟲將卵寄生在果皮裡，幼蟲孵出開始在果肉裡亂竄，橘子長在樹上沒有套袋子，加上果蠅是會飛的，橘子被叮咬過後很難察覺，必須等到幼蟲孵化果皮才可以見到蟲洞，並不是果農惡意販售的，台灣一直以來就是東方果蠅的疫區」。

也有人強調，「蟲子不會有問題，蟲子是高級蛋白質，有問題的是橘子肉可能已被污染，像這種情形我一律建議，果肉不要吃，但蟲子不吃掉太可惜」、「路過幫解惑，橘子果肉是偏透明的，撥開前的另一面就能看到裡面在動」。

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