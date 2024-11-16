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23歲小媽媽用臉書狠賣「8個月大兒」　1周後才反悔遭逮捕

23歲小媽媽用臉書狠賣「8個月大兒」　1周後才反悔遭逮捕

▲年僅23歲的母親於去年10月在臉書上，出售自己僅出生8個月大的孩子。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

南非有位年僅23歲的母親於去年10月在臉書推出的線上交易功能Marketplace上，出售自己僅出生8個月大的孩子，1周後她對此決定感到後悔，但女買家並不想把孩子還給她，這位母親後來表示，她之所以把孩子送走是因為面臨經濟困難。警方表示，該起販賣兒童案件於今年10月19日立案，孩子的母親已於當天被捕。

據《每日鏡報》報導，這位23歲的媽媽於去年10月在臉書上發布了出售孩子的廣告，一些婦女表示有興趣，隨後這位未透露姓名的媽媽與1名女子交換了聯繫方式並進行了交談，對方還承諾每月給這位母親1千蘭特（約新台幣1788元)，直到她恢復健康。

隨後，她在普勒托利亞北部（Pretoria North）的索肖古維（Soshanguve）廣場與這名買家面交，並將男嬰交給了這名女子，女子隨後搭乘計程車離開。

1周後，媽媽對這個決定感到後悔，希望自己的孩子回來，但對方並不想把孩子還給她。這位母親後來表示，她之所以把孩子送走是因為正面臨經濟困難，她說「我對自己所做的一切感到後悔，我這樣做是出於絕望，我在經濟上正掙扎著，一切都是我不好，我想要我的孩子，我愛我的孩子。」

她透露，買家住在約翰內斯堡（Johannesburg），上次和對方交談時，她坦言自己害怕被逮捕，如今她想告訴對方，自己的所作所為是錯的。

但再多的懺悔也來不及，該起販賣兒童案件於今年10月19日立案，嫌疑人即孩子的母親，於當天被捕，被指控販賣兒童，她後於10月21日在法院出庭，日前她則獲准保釋，案件已延至明年2月6日。

對此，在監獄裡待了將近2周的她表示，自己後悔莫及，當時她應該帶孩子去找社工，而女子的25歲男友則聲稱孩子是他的，但他並不相信女友賣了孩子，「她沒有錢照顧孩子，事情發生時我沒有和她住在一起，我以為她把孩子送到了她的家人那裡。」

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