打開Google地圖「隱藏功能」　出國旅遊可免「拖著行李走樓梯」

▲日本旅行主要是仰賴當地的地鐵、公車。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

有去過日本旅行的民眾都知道，日本由於大眾運輸發達的關係，再加上計程車費用昂貴的關係，所以在當地旅行主要是仰賴當地的地鐵、公車，還有自己的雙腳來移動。這如果是輕裝行走的話並不會有太大問題，但如果拖著沉重的行李箱移動的話，面對到時不時出現的樓梯，可以說是費時又費力。而如果善用Google地圖的某個隱藏功能的話，就可以順利避開這些高低起伏的障礙。

其實這項功能就是Google地圖的「無障礙設施優先」。以從東京新宿京王百貨要前往全家便利商店K2新宿站西店的話，Google地圖導航顯示需耗時2分鐘，高地落差有76公尺之多，中間不免要經過不少高低落差極大的樓梯，這對於攜帶行李移動的人來講，可以說是非常的不方便。

▲原本路線要走2分鐘，但中間會經過不少樓梯。（圖／廖梓翔攝）



而這時候如果點選詳細路線右上角的「篩選」按鈕，並且開啟當中的「有無障礙設施」的功能的話，路線就會變成避開樓梯、以電梯為主的路線。

▲只要在路線的頁面打開有無障礙設施的功能。（圖／廖梓翔攝）



實際查看，雖然路線時間從原本的2分鐘變成了4分鐘，但高低落差從原本的76公尺變成了38公尺，而且當中有部分路線則變成改搭乘電梯來進行，僅有少部分路線須要走樓梯，耗時方面雖然增加了，但卻明顯減少因為在樓梯上搬運行李而耗費的體力。

▲雖然路線變成了需要4分鐘才會抵達，但方便不少。（圖／廖梓翔攝）

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