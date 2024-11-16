獨／女陳屍摩鐵...身上有喪屍菸彈　涉過失致死「黑豹男」改列被告

▲身穿「黑豹裝」的張男被檢方列為被告，依過失致死罪嫌交保。（圖／記者許權毅攝）



記者白珈陽／台中報導

31歲歐姓女子14日被發現陳屍台中北屯某汽車旅館，警方在歐女隨身包發現一顆毒品煙彈，初步認為內容物是依托咪酯（喪屍菸彈）。與歐女同住、身穿「黑豹裝」的張姓男子，聲稱歐是朋友前妻，2人因「喬債」才會一起入住，被警方以關係人身份帶回偵辦，不過檢方複訊後，發現張有犯罪重大嫌疑，改列為被告，依過失致死罪嫌諭知1萬元交保。

警方調查，歐女、張男（33歲）14日下午2時許一同開車進入摩鐵，張男自稱歐女是朋友的前妻，是為了「喬債」才一同前往，原先只選擇「休息」，後來又改成入住一日，原本預計隔天上午退房，但張凌晨3時許曾外出，自稱是到不遠的住處並買早餐，5時才又返回摩鐵，就發現歐女已經身體冰冷，陳屍房內。

警方現場查無打鬥痕跡，初判無外力介入，歐女身上也無明顯外傷，僅後來在其隨身包內發現毒品煙彈，張男則否認自己有吸毒（目前已送尿檢），因此張起初被認為僅是女屍發現人，被警方列為關係人帶回派出所。

歐母接獲噩耗，當天下午前往製作筆錄，事後與張男對談，張男對於歐女猝死，在歐母面前哭泣，並詢問「後事有無需要幫忙」；歐母向媒體說，跟女兒許久沒有聯繫，不清楚在外交友狀況，也不認識這位張男。

但案經檢方偵訊，過程中認張男有重大犯罪嫌疑，將他改列為被告，複訊後依過失致死罪嫌，命1萬元交保。全案下週安排解剖，釐清相關案情及歐女死因。