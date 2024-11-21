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「死掉很容易」5億案夏男出庭痛哭　怪媒體害他背負「兩根刺」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲夏男出庭強調自己跟賴有共同生活共識，不是假結婚。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓「5億高中生」墜樓死亡案，一審認定夏朝源與賴假結婚，依偽造文書罪將夏重判1年6月。夏不服上訴，今天（21日）第9度穿水藍色上衣出庭，強調自己跟賴有共同結婚的共識，不是假結婚，更稱此案因被媒體大量曝光，讓自己在社會上背負「財產」、「殺人」兩根刺，無法受到公平審判，哭著說「死掉很容易，活著的人卻要面對一切」。

今天上午10時二審進行審理庭，由審判長吳進發主持合議庭，夏朝源庭中表示，原審判決書的許多內容，都是法官根據媒體所載下判斷，並加上想像做出裁定，希望司法還他清白。

夏指出，他承認自己與賴生僅認識4個月，沒有感情基礎，且剛認識時賴的父親仍在世，因賴父已80多歲，比較保守，平時他不敢用電話與賴生聯繫；但他也說，他知道賴生過去一直蒙受家族爭產的壓力，十幾年下來都是如此，因此跟賴生提議共同生活（結婚），賴生也答應。

夏說，他做最錯的一件事，就是沒在案發第一時間拋棄繼承財產，導致後續外界認為他謀財害命；他解釋，之所以未在第一時間拋棄，是當時檢警正在偵查殺人罪部分，他原本想在再議期間，透過不起訴處分結果，讓賴母知道他沒有想謀財害命的事實，但直到現在關於殺人罪仍在調查，也就過了拋棄時間。

他痛哭表示，現在社會都把賴生的死歸咎在他身上，如果賴生仍在世，只要一兩句話就可以證明他清白，但如今賴生已逝，他是百口莫辯。

他說，他現在背負兩根刺，一根是「財產」的刺，一根是「殺人」的刺，若這兩根刺拔不掉，他不會受到公平的審判；本案他被判刑1年半，但從案發至今，他感覺已經被關了1年半，死掉很容易，誰知道死後的世界是不是更好？但活著的人，卻要面對一切。

夏的律師表示，賴生並未遭受脅迫，僅憑監視器（電梯、戶政事務所相關影像），不足以證明夏男沒有結婚真意；律師反問法官，同性婚姻僅是保障同性「戀」的婚姻嗎？共識有到、感情有到，而非性別問題，若法院如此裁定，2個人的婚姻自由在哪？

公訴檢察官則表示沒有意見。法官諭知全案預計12月19日辯論終結。

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