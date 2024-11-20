「九州博弈」陳政谷延押2個月　律師大動作指控檢方也沒用

▲台中地院裁定陳政谷延押2月，可抗告。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

刑事局三線二星警政監林明佐涉貪案，檢方認其中1名被告陳政谷是九州博弈集團總裁，涉嫌以258萬元名酒等物賄賂林明佐，將他聲押禁見獲准。陳否認所有指控，稱自己不是九州負責人、更沒聽過九州，但坦承有送名酒給林；陳於本月初聲請具保停押，台中地院日前召開延押庭，昨（19日）以有逃亡、串證之虞，裁定延押2月。可抗告。

起訴書指出，陳政谷是九州集團實際負責人，徐培菁則是薇群公司負責人、也是陳的重要幹部，2023年底陳政谷招待林明佐用餐時，命手下拿出1瓶價值258萬元的「麥卡倫RED系列71年」威士忌洋酒、高級普洱茶，還跟林明佐說「兄弟的心意，務必笑納」，林則回應「兄弟，感謝你的濃情蜜意」。

陳在今年6月遭檢方拘提並聲押禁見獲准，但他對於檢方起訴的貪污、詐欺、洗錢等7項罪嫌則全盤否認涉案。本月初陳仍在押，但其律師對外發表聲明，指控檢方是以「江湖傳言」、未經合法傳喚程序方式拘提陳；台中地檢署則說，所有偵查作為都遵守刑事訴訟法規定，依據卷內資料、審酌比例原則，且遵守偵查不公開原則，另外，所查之證據，均指向陳就是九州負責人。

陳政谷聲請具保停押，台中地院指出，11月11日訊問後，陳雖否認全部犯行，但有卷內證據可佐，顯示其犯罪嫌疑重大，考量陳所涉是最輕3年以上有期徒刑重罪，有逃亡之虞；陳與其他共犯所述有許多出入、避重就輕，有勾串共犯可能。

法院說，為確保日後審判程序進行，在現今難以追查通訊軟體之下，共犯或證人勾串風險增高，若陳具保或僅責付、限制住居等侵害較小的手段，都不足以確保後續審判程序順利進行，裁定延押2月，並禁止接見、通信、受授物件。