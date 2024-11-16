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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

薄瓜瓜情定醫院千金入境台灣　綠委：凸顯台灣自由民主人權

▲薄瓜瓜。（圖／翻攝網路）

▲薄瓜瓜。（圖／翻攝網路）

記者杜冠霖／台北報導

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，成為台灣女婿，並選在新竹「The One南園人文客棧」連續2天包場舉辦婚宴。綠委賴瑞隆今（16日）表示，台灣的自由民主人權得到世界各國認同，連中共高官兒子都能來到台灣成為台灣女婿，但也要提醒國安單位，薄瓜瓜身分特殊，來台後續還是要密切關注。

薄瓜瓜的父親薄熙來曾是中共知名的紅二代，甚至一度有望與習近平競逐中共國家總書記大位，後因黨爭失利依照貪汙罪遭判無期徒刑。對於薄瓜瓜來台的申請方式，陸委會表示，薄瓜瓜以大陸人士身分，申請「團聚」來台，但當事人及家屬希望低調，不便對外說明細節。

賴瑞隆表示，台灣的自由民主人權得到世界各國認同，連中共高官兒子都能來到台灣成為台灣女婿，凸顯台灣自由民主成就，但另一方面也要提醒國安單位，畢竟他是薄熙來兒子，來到台灣的後續還是要密切注意。中共對台還是有相當敵意，薄瓜瓜來台後可能產生的影響跟國安疑慮，還是要關注。

賴瑞隆指出，這件事情也凸顯台灣在自由、民主、人權部分得到國際更加重視，在國家安全要求也要持續強化，一方面兼顧人權、一方面維護台灣安全是當前必須做的，這樣才會取得世界各國的尊重跟支持。
 

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