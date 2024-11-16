中國「紅三代」情定醫院千金　美女主播：薄瓜瓜愛得很深

▲薄瓜瓜與父母薄熙來、谷開來的全家福。（圖／翻攝微博）

記者鄺郁庭／綜合報導

前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來之子薄瓜瓜，將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女，成為台灣女婿，並選在新竹「The One南園人文客棧」連續2天包場舉辦婚宴。資深媒體人張雅琴就表示，兩人一定是愛得很深，才能克服男方父親的敏感政治地位，決定步入婚姻殿堂。

張雅琴在節目中表示，這場婚姻中，應該將薄熙來父子分開來看，兩人不能畫上等號，認為中國的紅三代與台灣醫界的名門聯姻，台灣人應該是歡迎的。她也直呼，兩人在國外相識並結緣，一定是感情深厚，否則難免會顧忌薄熙來的背景。

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至於來台的身分問題，她直說，薄瓜瓜早在12日凌晨，持「英國護照」抵台。張雅琴也提到女方身分，是宜蘭羅東博愛醫院創辦人許文政三子許子文的女兒許惠瑜。

她透露，許文政曾任宜蘭縣議會議長，並在馬英九的任期內擔任總統府資政，曾被稱為「博愛黨部」，國民黨前主席洪秀柱視他為「乾爹」，政商實力不容小覷。

另外，薄瓜瓜的父親薄熙來曾是中共知名的紅二代，甚至一度有望與習近平競逐中共國家總書記大位，後因黨爭失利依照貪汙罪遭判無期徒刑。對於薄瓜瓜來台的申請方式，陸委會表示，薄瓜瓜以大陸人士身分，申請「團聚」來台，但當事人及家屬希望低調，不便對外說明細節。