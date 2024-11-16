石破茂首度會晤習近平　強調台海穩定和平重要性

▲石破茂、習近平首度進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相石破茂前往秘魯首都利馬，出席亞太經合會議（APEC），期間首度與中國國家主席習近平進行會談。中日兩國一致同意持續推動雙方「戰略性互惠關係」。石破茂談到，今年9月在中國廣東省深圳日籍學童遇刺案，並向習近平呼籲，期盼中方能夠撤銷對日本海產的進口禁令。石破茂也強調，台海和平穩定的重要性。

根據日媒《產經新聞》、《富士新聞網》，石破茂、習近平於當地時間15日（日本時間16日）在秘魯利馬APEC峰會上進行30分鐘的會談，雙方一致同意持續推動兩國具建設性且穩定的戰略性互惠關係，而針對福島第一核電廠核處理水排海問題，石破茂則是期盼中國能夠再度進口日本海產。

石破茂在會談之初時表示，「儘管日中兩國之間存在許多懸然未解的議題，但期盼雙方能夠建構具有建設性、且穩定的關係」；習近平則表示，「期盼能夠深化與石破茂首相之間的溝通與合作關係，推動中日兩國關係持續長期且穩定的發展。」

同時，石破茂則當著習近平的面，提及中國軍機今年8月進犯日本領空一事，對於中國在東海與南海頻繁的軍事動向表達強烈擔憂，反對中國透過武力片面改變現狀。針對台海情勢，石破茂強調，台海和平穩定對於國際社會而言極為重要。

至於9月深圳有日籍男性學童遭到當地民眾刺殺身亡一事，石破茂則要求習近平能夠提出具體對策，保障在華日本人的安全。對此，習近平則承諾，會設法保障包括日本人在內等所有外籍民眾的人身安全。

另外，在此之前，石破茂先是與美國現任總統拜登進行首次會談，接著則與尹錫悅、拜登等人進行美日韓3國會談，承諾推動建立秘書處，維持自由且開放的印太地區。