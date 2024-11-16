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騎士沒戴安全帽闖紅燈　拒酒測打警！出庭再嗆「關出來把你蕊死」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）今年1月間因沒戴安全帽以及闖紅燈被警員A攔查，又因身上散發出特殊味道，被要求進行酒測，沒想到他不但拒測，還出手打傷警員A，甚至在後續出庭時，當庭嗆聲「關出來我就把你蕊死（台語）」。彰化地院法官日前審理此案，並依傷害罪判處阿強有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

機車,安全帽,頭盔,騎士,停車（示意圖／CFP）

▲阿強因為沒戴安全帽、闖紅燈被警員攔查。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強今年1月間騎車行經彰化縣員林市員水路二段與育英路口，因未戴安全帽以及闖紅燈等違規行為，被正在執行巡邏勤務的警員A攔下盤查，他卻出手揮開酒精檢知器，並出言辱罵「白目」、「白目囝仔」，還揚言「我只要手指頭比下去，你就蹲在那邊你要不要信」、「你就死了我沒騙你」，接著徒手出拳毆打警員A，造成警員A左肩、左頸鈍傷。

阿強到案之後矢口否認有任何妨害公務、侮辱公務員及傷害犯行，他辯稱，是警員A先罵人，他沒有罵對方，至於為何出手毆打，是因為警員A先朝他噴辣椒水，而且警員A根本沒有受傷。

但彰化地院法檢視警員密錄器畫面、醫院驗傷報告之後發現，阿強確實是因為未戴安全帽、闖紅燈被攔查，警員A要求進行酒測，他就開始大聲咆哮並拒絕酒測，接著出手揮開酒精檢知器，當被警員A告知這樣的行為涉嫌妨害公務，他隨即出言辱罵，並兩度徒手出拳攻擊警員A，最後警員A才拿出辣椒水噴灑。

此外，阿強出庭時竟然還對著警員A辱罵「垃圾小孩」、「白賊囝仔」，指責對方說謊，甚至當庭揚言，「你敢告我，我現在關出來我就把你蕊死（台語）、闖你去死啦、驗什麼傷、驗你的死人」。

法官認為，阿強犯後始終否認犯行，至今未能獲得警員A諒解，甚至當庭口出惡言，絲毫不見悔意，犯後態度惡劣，最終依傷害罪判處有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元，全案仍可上訴。

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