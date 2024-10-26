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水電工3天2度性侵少女「我會養你」拐騙離家　還賣掉她手機

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲誘騙少女離家性侵，水電工遭判刑。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名水電工性侵一名15歲少女得逞後，騙她「我會養你」，為了不讓警方及家人找到少女，還將她的手機賣掉，所幸少女在火車上被尋獲。法院審理，將水電工，判處有期徒刑4年。

判決指出，水電工於2023年底透過網路交友軟體WEPLAY認識該名少女，並3天兩度性侵少女，事後女孩家人得知後氣得報警提告，男子竟騙對方「走是死，不走也是死」、「我會養你」，把少女拐離家中，帶回住處。

男子又對女孩誆稱，要帶著她北上去工作，但怕被警方找到，要她將手機賣掉，並把賣手機的錢全都拿走，殊不知男子行蹤全被警方掌握，最後在搭乘區間車時被警方攔下，救出少女查。

法院審理，男子曾因犯恐嚇取財未遂罪，經台中地院判處有期徒刑4月確定，於2023年5月12日執行完畢出監，為累犯。檢察官主張，顯見被告對於刑罰感受力欠缺，請求加重其刑，而女孩家人也不原諒水電工，希望從重量刑。

法官審酌，水電工因案執行完不到1年，竟對身心發展尚未完全成熟少女再犯本案，足認被告對刑罰反應力薄弱。適用累犯加重規定，依兩個加重強制性交罪，各處有期徒刑1年；再依略誘罪，判處有期徒刑3年6月。將水電工判處應執行有期徒刑4年。全案可上訴。

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