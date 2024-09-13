快訊／中秋團聚夢碎！彰化藍營戰將涉貪　今遭起訴裁定續押禁見

▲前和美鎮長阮厚爵涉貪遭收押禁見。（圖／翻攝自阮厚爵臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

中秋團聚夢碎！前和美鎮長阮厚爵涉祭祀公業土地分割收賄案，彰化地檢署5月16日聲請羈押禁見獲准，今日依涉貪污罪嫌起訴，下午4點移審地院審理，法官認為，阮否認犯行，仍有勾串之虞，裁定自今日起再延長羈押，並禁止接見、通信。

今年5月15日彰化地檢署指派朱健福檢察官指揮台中市調查處、彰化縣調查站等單位組成專案小組積極偵辦，經長期蒐證後，兵分8處搜索，帶回公所民政課2名課員，及阮厚爵時任鎮長時的姚姓隨扈等19人進行偵訊。

▲阮厚爵遭檢方起訴移審地院。（圖／記者唐詠絮攝）

檢方當時認被告阮厚爵、姚、賴、陳、黃等人犯罪嫌疑重大，有事實足認有湮滅證據及勾串之虞，均向法院聲請羈押禁見，經法院裁定被告阮、賴二人羈押禁見；姚姓司機則是10萬元交保並限制住居；陳及黃則無保請回。另謝男則經檢察官諭知10萬元交保，其餘證人則均請回。

法官訊問後，被告否認犯行，但依卷內事證足認被告犯貪污治罪條例、洗錢防制法及稅捐稽徵法犯罪嫌疑重大，且被告所述與卷內事證不符，有勾串共犯及證人之虞，且所犯為最輕本刑為有期徒刑五年以上之罪，而有逃亡之虞，故予以羈押並禁止接見通信。