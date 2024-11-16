辦婚禮收到「400元紅包」！原因曝光全場狂轟：新郎的問題

▲一名女子擔任婚禮的收禮人員，結果收到400元的紅包。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

紅包的金額有不少學問，若是數字包錯，恐怕會令人翻白眼。一名女子近日擔任婚禮的收禮人員，沒想到竟收到一封包了400元的紅包，讓她一度以為自己眼花，沒想到事後才知道，可能是新郎的舉動惹毛了賓客，離奇的狀況令網友罵翻了。

這名女子在Dcard上表示，近日她的姐妹辦婚宴，於是她便在門口負責收禮，沒想到竟收到了一封包了400元的紅包，讓她瞬間傻眼，甚至一度以為自己眼花，「再確認一次，是百元四張沒錯呀。」

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不過，因為不好意思當面詢問，女子只好放賓客入席，直到工作忙完以後，才敢跟新娘、新郎提這件事。但當時新人還忙著二進、換衣服與敬酒，這件事情無法處理，只能不了了之。

▲一名女子擔任婚禮的收禮人員，結果收到400元的紅包。（示意圖／CFP）



直到後來，女子輾轉聽到消息，才知道新郎在婚宴前一天，臨時發了喜帖給不是很熟的朋友，感覺就像有人臨時爽約，突然找不熟識的朋友來補桌錢，「不知道大家怎麼看…是故意的嗎？如果是故意的…這數字真的挺難看。」

離奇的狀況曝光以後，不少人一面倒狂轟新郎，「雖然包400很不ok。但新郎前一天才發帖，還是不熟的，這樣也很不ok吧」、「重點是臨時找人『補桌錢』超沒禮貌，真的活該被包400」、「不爽是很明顯，誰紅包會包4開頭的」、「找人來湊桌還要人包錢，已經很沒禮貌了，沒給他一拳就不錯」、「新郎的問題。臨時亂找人、而且不熟，根本超沒禮貌。」