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【廣編】2024「愛‧Sharing」愛‧更閃耀！

統一企業（圖／業者）

圖、文／統一企業提供

統一企業集團年度盛事「愛‧Sharing」，今年以「倫敦」為聖誕主題城市，11月15日起將在台北時代百貨、高雄夢時代及統一集團各大通路聯袂呈現英倫風的聖誕氛圍，邀您踏上這場經典與創新交織的旅程，感受倫敦聖誕特有的魔力！

「精典底蘊、勇於創新」，2024愛Sharing主題城市--倫敦

「愛‧Sharing」每年都會選定一個主題城市，帶來當地的聖誕魅力，從2016年以來，陪伴大家走過浪漫的巴黎、絢爛的紐約、時尚的米蘭、誇張的拉斯維加斯，到去年的狂放巴塞隆納，精彩的創意裝置總是能帶來驚呼與共鳴。

今年「愛‧Sharing」選擇了倫敦這座經典與創新交織的城市，以英倫名著為藍本，沈浸在福爾摩斯的偵探世界，以及愛麗絲的夢遊仙境，同時呈現了搖滾樂誕生地的披頭四酒吧、白金漢宮的風華、格林威治天文臺的奧秘，讓消費者置身於精彩的文化之都。

淬鍊倫敦的經典之美 分享聖誕的浪漫與幸福

今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於伊麗莎白二世經典的嫁紗、古典城堡的英式吊燈與Royal Park皇家公園的花藝，垂直設計交融了倫敦的經典與創新。

除精彩的聖誕主樹外，更有許多值得期待的主題裝置，體現倫敦的人文氣息。台北時代百貨維持浪漫傳統，推薦情侶們在二樓的夢廣場探索倫敦奇幻冒險市場、360度城市遊樂園、圍繞大笨鐘的飛行掃帚、福爾摩斯的神祕辦公室、格林威治天文臺，沿著階梯走上四樓，還能看到12星座星空，代表英國霸氣的雄獅、披頭四錄音室等，每個場景都是共度聖誕的浪漫最佳選擇！

高雄夢時代則帶來幸福滿滿的節慶氛圍，有奔向異時空的蒸汽火車、專為女性打造可換裝拍照的英倫時尚小屋、被倫敦市花-紅薔薇披滿的塔橋、愛麗絲的迷宮，在週末更有英倫搖滾舞台演出，讓人徹底沈浸在節日的幸福泡泡中！

統一企業（圖／業者）

愛，因為分享而更美，北高連線共同點亮13米聖誕樹

11/15 18:00愛‧Sharing點燈活動正式登場，邀請民眾共同點亮13米高聖誕樹及周圍的浪漫燈區，除精彩的Purple Wish主題燈光秀、雪兒秀展演外，更邀請新科金曲歌后孫盛希與「GX」(鼓鼓呂思緯+蕭秉治)，分別於台北時代百貨及高雄夢時代現場連線演出，與民眾一同分享聖誕的喜悅，與身邊的人Share your love。

2024「愛‧Sharing」亦將透過統一集團食品、流通、美妝等各平台的力量，於全台通路同步展開，讓全台各地民眾一起感受屬於愛與分享的聖誕佳節。

統一企業（圖／業者）

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