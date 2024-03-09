爭取賽事帶動地方觀光熱潮　全國語文競賽決賽11月花蓮登場

▲▼花蓮縣政府召開第一次競賽籌備委員會，期望賽事圓滿順利成功。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

語文界的年度盛事，由教育部主辦的113年全國語文競賽，今年11月將在花蓮舉辦，包含國語、閩南語、客語及原住民族語等語言，花蓮縣政府今日召開第一次競賽籌備委員會，縣長徐榛蔚頒發委員聘書，並針對競賽執行、競賽規則和與會委員進行各項討論，期望本次賽事圓滿順利成功。

縣長徐榛蔚表示，非常感謝教育部讓花蓮承辦全國語文競賽，這次競賽規模龐大，校長及老師們特別前往去年承辦的高雄參訪，進行經驗交流，也感謝與會的各委員，針對語文競賽的場域、選手們交通、住宿等規畫或是賽程部分，給予的專業指導。歡迎全國各縣市參賽選手、家長及老師到花蓮參加語文盛事，來趟知性又豐收的「文青之旅」，也感謝所有承協辦學校工作人員籌辦賽事的規畫與執行，期望本次賽事圓滿順利成功。

教育部終身教育司李毓娟司長出席籌備會議時表示，感謝花蓮縣政府團隊承辦今年的語文競賽，這是全國一年一度的大事，全國22縣市，超過2000位的選手及評審們將齊聚花蓮，期待在好山好水的花蓮，選手們能發揮專長和能力，並獲得佳績，所有的語文愛好者都能有良好的交流互動。

花蓮縣政府持續爭取全國性賽事在花蓮，透過主辦全國語文競賽活動，帶來的動整體效益，不但能促進地方產業發展，更能積極推動花蓮縣閱讀及語文教育，徐縣長也期望透過競賽引導學生從學習到應用活用，藉以提升學子語文素養，運用語文能力展現自我，奠基未來競爭力。

今年度全國語文競賽項目，將以四種語文，包含國語、閩南語、客語及原住民族語等語言，分別以演說、朗讀、情境、作文、寫作、字音字形等六項競賽形式，包含國小至高中、教師組、社會組等，以及符合資格的海外僑生蒞臨花蓮競賽，詳細競賽資訊請見正式簡章。