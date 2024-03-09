　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

爭取賽事帶動地方觀光熱潮　全國語文競賽決賽11月花蓮登場

▲▼花蓮縣政府召開第一次競賽籌備委員會，期望賽事圓滿順利成功。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府召開第一次競賽籌備委員會，期望賽事圓滿順利成功。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

語文界的年度盛事，由教育部主辦的113年全國語文競賽，今年11月將在花蓮舉辦，包含國語、閩南語、客語及原住民族語等語言，花蓮縣政府今日召開第一次競賽籌備委員會，縣長徐榛蔚頒發委員聘書，並針對競賽執行、競賽規則和與會委員進行各項討論，期望本次賽事圓滿順利成功。

縣長徐榛蔚表示，非常感謝教育部讓花蓮承辦全國語文競賽，這次競賽規模龐大，校長及老師們特別前往去年承辦的高雄參訪，進行經驗交流，也感謝與會的各委員，針對語文競賽的場域、選手們交通、住宿等規畫或是賽程部分，給予的專業指導。歡迎全國各縣市參賽選手、家長及老師到花蓮參加語文盛事，來趟知性又豐收的「文青之旅」，也感謝所有承協辦學校工作人員籌辦賽事的規畫與執行，期望本次賽事圓滿順利成功。

▲▼花蓮縣政府召開第一次競賽籌備委員會，期望賽事圓滿順利成功。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

教育部終身教育司李毓娟司長出席籌備會議時表示，感謝花蓮縣政府團隊承辦今年的語文競賽，這是全國一年一度的大事，全國22縣市，超過2000位的選手及評審們將齊聚花蓮，期待在好山好水的花蓮，選手們能發揮專長和能力，並獲得佳績，所有的語文愛好者都能有良好的交流互動。

▲▼花蓮縣政府召開第一次競賽籌備委員會，期望賽事圓滿順利成功。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府持續爭取全國性賽事在花蓮，透過主辦全國語文競賽活動，帶來的動整體效益，不但能促進地方產業發展，更能積極推動花蓮縣閱讀及語文教育，徐縣長也期望透過競賽引導學生從學習到應用活用，藉以提升學子語文素養，運用語文能力展現自我，奠基未來競爭力。

今年度全國語文競賽項目，將以四種語文，包含國語、閩南語、客語及原住民族語等語言，分別以演說、朗讀、情境、作文、寫作、字音字形等六項競賽形式，包含國小至高中、教師組、社會組等，以及符合資格的海外僑生蒞臨花蓮競賽，詳細競賽資訊請見正式簡章。

ET快訊
濕冷到周二！玉山有望降3月雪　一圖看溫度趨勢
快訊／戴資穎法國賽4強不敵安洗瑩　無緣冠軍戰
文化路夜市樹倒了！阿北驚險逃生畫面曝
汐止新大樓工人坐吊車掛半空　超扯畫面曝光
3G要關了！　180萬人受影響「可0元換新機」
快訊／台中工地意外　女墜地下2樓無生命跡象
高凌風第2任妻現況曝光！　看不出快60歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市圖贈閱讀禮袋　開啟孩子閱讀人生新視界

推廣海洋美學藝術！　台東美術館展出「跨國界海島海民故事」

促進交通安全　台南市人本交通促進協會成立

拖把大王林銘賢回鍋北回急難救助協會理事長　百桌宴請弱勢

台東警Cosplay另類舉牌　宣導犯罪預防及交通安全

阿北投資20萬賺10萬　兌現不成助警超商逮車手

探索職涯園遊會　台東親子職業體驗登場

情侶搞浪漫！騎機車都蘭觀浪受困沙灘　台東警助脫困

爭取賽事帶動地方觀光熱潮　全國語文競賽決賽11月花蓮登場

虎尾鎮長候選人林嘉弘攜手中央+縣府　為經濟發展與升格畫藍圖

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

陸5歲弟獨自睡前狂喊加油　眼眶泛淚打氣：哼！我不哭

孟耿如帶女兒「黃玉米」露面..嚇到掙脫　被問黃子佼復出計畫「我也不清楚」

調皮弟對窗外野生猴做鬼臉　下秒被闖車內搶零食超驚恐

警還原「丟丟妹行糾」！被故意追撞　男友下車秒遭3嫌球棒痛毆

停讓後起步!單車、行人硬衝　駕駛怒：肇因不能全怪車輛

台南市圖贈閱讀禮袋　開啟孩子閱讀人生新視界

推廣海洋美學藝術！　台東美術館展出「跨國界海島海民故事」

促進交通安全　台南市人本交通促進協會成立

拖把大王林銘賢回鍋北回急難救助協會理事長　百桌宴請弱勢

台東警Cosplay另類舉牌　宣導犯罪預防及交通安全

阿北投資20萬賺10萬　兌現不成助警超商逮車手

探索職涯園遊會　台東親子職業體驗登場

情侶搞浪漫！騎機車都蘭觀浪受困沙灘　台東警助脫困

爭取賽事帶動地方觀光熱潮　全國語文競賽決賽11月花蓮登場

虎尾鎮長候選人林嘉弘攜手中央+縣府　為經濟發展與升格畫藍圖

買老公寓「比行情貴10%」　人妻超後悔！內行曝：過幾年就笑了

台南市圖贈閱讀禮袋　開啟孩子閱讀人生新視界

《墜惡》狗狗演員被禁出席奧斯卡！　遭入圍者投訴…網看原因傻眼

聯合國：以色列屯墾區「空前擴張」　不利巴勒斯坦建國

下周「雨擴全台」！濕冷到周二　玉山有機會降3月雪

日本麥當勞推「薯條香水」！驚人新品吸2千萬流量　網狂喊：別鬧了

快訊／惜敗！戴資穎66分鐘激鬥　法國公開賽女單4強不敵安洗瑩

獨／感冒藥鎖尿道！醫曝「1日3起」尿不出　膀胱腫漲成大水球

床上「躺著陌生女人」趕不走！男房客「嚇到不敢進房」急報警

痞幼租豪車「半年花220萬」！車主驚：很少有這種冤大頭　她砸千萬買了

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

地方熱門新聞

住警器有助於逃生保命！民眾安裝以保住家平安

最高薪7.5萬！　桃園原民亮點徵才釋1,600職缺

金城鎮第三期區段工程動土！旗袍美女團吸睛

台南市長黃偉哲施政滿意度近7成

黃偉哲率台南隊參加東京食品展成果亮眼豐碩

桃園市獲選「2026台灣設計展」　主辦城市

桃園慶祝婦女節義民社福館　3處據點啟用　

桃園「好孕專車」首日上路千人申請

泰國文化部顧問團驚嘆台南軟實力

台灣燈會83歲高齡志工比手畫腳嘛也通！

道濟盃親子路跑、福德園遊會柳營分隊設攤防災宣導

台南北安路5車追撞幸無人受傷

老翁誤信網路投資群組　警方超商逮車手

慶祝婦女節台南歸仁地政打造友善洽公環境

更多熱門

相關新聞

新城海灘設靶場惹民怨　花防部順民意取消

新城海灘設靶場惹民怨　花防部順民意取消

陸軍花東防衛指揮部於康樂村海灘規劃靶場實施射擊訓練，新城鄉長何禮臺6日收到公文後緊急召開會議，邀請花東防衛指揮部少將參謀長賴政豐出席與地方溝通，最終花東防衛指揮部順應地方民意，取消劃設靶場進行射擊訓練原案。

台灣第2家涵碧樓　確定落腳雲林

台灣第2家涵碧樓　確定落腳雲林

拼1200萬觀光客來台　賴正鎰：靠「他」

拼1200萬觀光客來台　賴正鎰：靠「他」

太平洋燈會遊客逆勢成長　30天吸59萬人次

太平洋燈會遊客逆勢成長　30天吸59萬人次

邱太三：單方面開放赴陸團將造成觀光逆差

邱太三：單方面開放赴陸團將造成觀光逆差

關鍵字：

賽事觀光熱潮語文競賽決賽登場

讀者迴響

熱門新聞

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

小彤胰臟腫瘤證實為惡性將樂觀治療

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

面試一半「人資已Call她現職公司」！全場罵：太87

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

碩士男年薪　遭同學酸太鳥

即／國1北大貨車追尾！2千多萬勞斯萊斯車尾遭撞爛

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

即／台78線火燒車　2大2小跳車脫困　

最傷肝「5食物」別再吃！營養師：恐得肝癌

人夫遭仙人跳　給2.6萬險遭推下山

即／知名成人論壇遭停止解析！鄉民整排崩潰

家人以為4歲童失足溺斃！監視器揭恐怖真相

昨與林襄靦腆自拍　蔣萬安曝回家後太太反應

更多

最夯影音

更多
迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬

迪麗熱巴叼餅乾挨罵「學韓韶禧？」　陸網友酸她油膩：用力過猛，好尬
周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

小禎聞佩甄私約胡瓜..嗆：潛規則？XD　樂觀看烏龍死訊「通常都是巨星才有」

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

大S弔唁「透膚裝＋紅指甲」遭張蘭模仿　經紀人還原衣服實情：對她有多大的仇恨！

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

原民男搞笑勸要折抵兵役！　收假超厭世：人家都退伍了

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面