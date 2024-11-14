25歲女懷「9胞胎」…決定減胎！　丈夫回應：考慮到經濟狀況

▲夫妻二人。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江西南昌一名25歲的侯太太近日因懷上「9胞胎」，在陸網上引起熱議。女子的丈夫14日對此回應，老婆身體不是很好，個子嬌小，醫生強調必須減胎，考慮到孩子以後的成長和生活，以及撫養孩子的經濟成本，夫妻二人最終決定減胎。

據《九派新聞》報導，醫生對夫妻倆表示，針對9胞胎進行減胎，風險比較大，對醫療團隊而言，也是一種挑戰，需要開會討論減胎方案，可能須進行多次手術。

侯太太先前因結婚近一年未懷孕，到醫院檢查顯示，子宮內有多個囊腫，且有子宮內膜息肉，不易懷孕，醫生建議她，注射促排卵針進行排卵。侯太太在10月初遵醫囑，注射了促排卵藥物，10月底成功懷孕，沒想到，她的超音波報告顯示，子宮內有9個孕囊。

▲女子的產檢報告。（圖／翻攝自微博）

有專家認為，多胞胎的受孕機率本來就極低，例如，自然受孕的雙胞胎機率約為1:89，三胞胎只有1:8000至1:10000的機率，四胞胎以上則更為罕見。

湖北人民醫院婦產科副主任醫師龔利表示，懷9胞胎與使用促排卵藥物有關，產婦可能面臨早產、流產風險，建議減胎，依據產婦的意願來考慮，最終保留的胚胎數量，一般建議，最多懷兩個。

龔利也提醒，不建議盲目使用促排卵藥物，如果不規範用藥，還可能引發卵巢過度刺激綜合徵，形成腹水。