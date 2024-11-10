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剛入職台積電不到1個月「驗到2條線」人妻慌了！過來人：一定黑掉

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲人妻想要好好安胎，也想保住工作。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

晶圓代工龍頭「護國神山」台積電，是許多科技新貴心中的白月光，搶破頭也要進去，一名人妻表示，剛進到台積電工作不到一個月，沒想到最近意外發現懷孕了，又驚又喜，因為體質關係想要好好安胎，但擔心跟公司說了會影響工作。對此，有過來人透露，「不會被辭退，只是黑掉是一定的」。

一名人妻在Dcard發文，「剛入職台積電，突然發現懷孕了」，由於體質難以懷孕，一直以來都沒有特別避孕，最近意外驗到2條線，懷了寶寶，不過她剛在台積電擔任作業員不到一個月，擔心如果向公司坦白自己的懷孕狀況，可能會被解僱，「不想輕易放棄工作，但體質關係，懷孕需要安胎，公司能停職留薪也好」。

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貼文曝光，知情人透露，「200%一定是黑掉，因為你已經佔掉一個OP缺，這年妳部門只能請人支援，不會被辭退啦，就請放心大膽拿補助，回去工作再說吧」、「照規定做公司一定不會擋啊，只是同事那邊我就不能跟妳保證了」、「現在請假一定沒問題，但等妳復職會怎樣又是另一回事了」、「長官的觀感就不好說」、「一定會被人家說話而已，畢竟佔掉一個名額，不補人情況，其他人力要分擔掉妳的部分，其他人同事會很幹，這點妳自己要理解」。

其他網友看了直嘆，「真慘，一堆公司人力卡這麼緊，難怪現在女生不敢生」、「看完留言真的覺得，下輩子不要當女生好了」、「公司制度缺陷，最後承受的卻是犧牲工作、健康的媽媽」、「看完留言只覺得台灣少子化不意外」、「為什麼要對女性懷孕這麼有惡意，我們不是在家享福欸」。

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