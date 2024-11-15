爸月賺80萬！同學「狂炫回台當醫師」　他查近況：哥姊弟妹都波波

▲原PO挖出高中同學近況，發現兄弟姊妹都是波波。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

波波醫師專業性讓人不安！一名網友透露，印象有同學炫耀爸爸開診所，未來他要去波蘭讀醫科，返台就能當醫師，當時一番話讓原PO羨慕不已，如今去翻對方近況，確實真的在國外讀書，同時還PO出賭博炫富文章，令原PO怕爆，「這種波波醫生回來台灣當醫生究竟要害死多少人？」

一名男網友在Dcard表示，印象高中一位男同學總是喜歡大聲宣揚「未來要到波蘭讀醫學系」，甚至一天到晚炫耀爸爸開診所每個月賺70、80萬，因此他只要去外國讀醫學系，回台就可以當醫生，當時讓原PO羨慕不已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

直到最近波波醫師議題又吵起來，原PO一時興起去察看該位同學近況，原來他的哥哥、姊姊、弟弟、妹妹全都到波蘭讀了醫學系、牙醫系，甚至有的人已經到爸爸開的診所執業，讓原PO深呼吸直呼「慶幸只是診所！」

原PO也不禁回想學生時代，這位醫二代高中同學讀書平平，「常常考試還會作弊...整天泡妞、炫耀家裡有錢」，現在還在國外讀書，「整天賭博、開跑車、旅遊」，讓原PO搖頭感嘆，「這種波波醫生回來台灣當醫生究竟要害死多少人？台灣政府真的不檢討一下波波醫生的制度嗎？」

底下網友熱議，「你有沒有把他登錄名單上去？」「有辦法提示大概位置讓大家避雷嗎」、「拒絕看不露學歷的醫師，這非常重要」、「我不知道是不是創作文，但我高中同學去波波的就那副調性，歐洲玩得蠻開心的」。

另有網友分享，「也有個高雄女一天到晚曬歐洲，還一直把自己醫學系掛在嘴邊，結果波波越來越被知曉之後，她默默把華沙的學校從臉書拿掉，還把哀居改私人」、「正常！我高中念私校，上次點開波波醫生名單，裡面一堆玩超開的高中同學，還有早就畢業回來在等實習的學弟妹，每天玩超爽，所以你我身邊同學或是常看的診所裡就有波波也不無可能」、「我認識的某波也是，爸爸骨科醫師，家裡還有一間診所，回台灣醫師一考4次，還一直炫耀自己在疫情期間在波蘭的考試是怎麼作弊通過的，這種素質這是笑死」。