台韓戰哪球印象最深刻？「這1球」全爽翻：幸福來得太快

▲陳晨威在二局下炸裂滿貫砲，一棒打出中華隊氣勢。（圖／中華棒協提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

世界12強棒球賽中，中華隊以6比3擊敗韓國，賽事中的精采表現令台人難忘。就有網友好奇，台韓一戰中，對哪一球印象最深刻？其中，超多人狂讚1球，那就是陳晨威的滿貫砲，「發生太快，韓國直接被打傻」、「完全沒想到，還第一球」、「真的嚇到，前面2出局想說就算滿壘還是涼，想不到…」

有網友在PTT的Baseball板發起討論「台韓戰哪一球印象最深？」文中列出5個精彩片段，「1.陳晨威滿貫砲」、「2.陳傑憲2分彈」、「3.9局上林立拼老命要接界外球」、「4.9局上朱育賢撲球」、「5.韓國隊第3分」。

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貼文引發熱議，底下幾乎一至選1，「100%滿貫砲」、「滿貫砲。有人推文說，來一支滿貫砲，然後就打出去了XD」、「滿貫全壘打就跟幸福一樣來得太快，韓國直接傻了」、「1，完全沒想到，還第一球」、「1，還以為要滿壘計了」、「絕對是1，來的太突然。」

許多人則紛紛驚喜直呼，「超興奮，後面就沒辦法這麼嗨了」、「1啊！韓國先發直接亂掉大爆炸」、「1吧！飛出去都還沒意識到是全壘打，真的沒想到XD。」還有到現場的網友表示，「我正在找位置坐，聽到大家在哇哇叫，想說安打了，結果發現不對，怎麼叫得這麼爽，才發現GS。」