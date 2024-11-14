不懂搶什麼！鬆餅堡「還有1個月」過來人1關鍵搖頭：很懊惱

▲厚鬆餅堡吸引許多想嚐鮮的民眾排隊。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣麥當勞13日首賣日本神級早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，有門市當天8點多就售完。今（14）開賣第2天，有民眾再度早起想嚐鮮，結果卻還是看到「暫時售完」公告，忍不住傻眼。就有網友納悶，明明鬆餅堡賣到12月中，「還有一個多月的時間，幹嘛現在就急著排隊跑去吃？」引發共鳴。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「麥當勞鬆餅堡賣到12/17 現在幹嘛急著買？」看到麥當勞開賣鬆餅堡，就一堆人急著排隊、一窩蜂去搶買來吃，令他納悶不已，「不是賣到12月17日嗎？還有一個多月的時間，幹嘛現在就急著排隊跑去吃？」就有網友也直嘆，「台灣人的習性，喜歡跟潮流一窩蜂」、「拍照打卡、上傳社群啊！晚了就不潮了。」

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不過，有人秒搖頭，「原物料先賣完就會提早截止了」、「限量35萬份，應該一周就沒了」、「賣完就提前結束」、「很多次提前截止啊！常活動還有兩周，就只剩幾個店有。」

就有過來人表示，「龍蝦堡那個也是提早結束」、「上次辣味四盎司超好吃，一開始飢餓行銷，補貨後還是提早賣完了」、「上次那個辣味四盎司只吃到一次很懊惱，等等還是去買一下好了」、「捲捲薯條2天就沒了」、「香芋派也是賣個幾天後，要再去買就說沒了。」