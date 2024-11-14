推動全台唯一暗空公園與光害防制　南投縣獲天下城市治理卓越獎

▲南投縣「暗空公園推動與光害防制」，獲「天下城市治理卓越獎」。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府推動設置合歡山暗空公園與光害防制成績斐然，並以此為專案參加《天下雜誌》舉辦的第二屆「天下城市治理卓越獎」，獲得「環境保護組」優選。

縣政府指出，該獎項以聯合國永續發展目標（SDGs）為核心，從執行效益、創新程度、可延續性及跨界合作等面向，評選傑出的城市治理專案；今年全台縣市政府共提出196件創新專案，最後選出21件傑出專案，包括3件首獎、16件優選，以及今年度新增設的2件開創獎，並於今天舉辦頒獎典禮，縣府觀光處副處長林秀梅與合作團隊出席領獎。

縣府觀光處表示，為改善光害對生態與觀星品質的影響，與太魯閣國家公園管理處、農業部林業及自然保育署等單位，共同向國際暗天協會申設「合歡山暗空公園」，2019年獲得認證，至今仍是全台灣唯一的暗空公園，迄今持續監測星空品質、訂定自治條例、打造鳶峰星空劇場、旭光高中天文台、辦理學校教育培育天文專才、推廣星空觀光活動，輔導在地業者辦理減光及光害控制，積極打造完善的推動機制。

林秀梅說，縣府期許在未來持續努力，除兼顧光害防制與環境保育，也能透過國際交流及產業培力，帶動地方產業經濟正循環，也感謝包括國立暨南國際大學、南投縣清境觀光協會、臺北市立天文協會等產官學界代表合作與協助，不但創造觀光價值，更提升台灣的國際能見度；合歡山暗空公園除落實各項與國際暗天協會的承諾事項，進行光害防制以及減量，明年還將強化與亞洲其他暗空公園或暗空小鎮的經驗交流，強化在地服務品質，打造更優質的觀光服務。