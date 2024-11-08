合歡山繳費亭「深夜爽取暖」　小編急喊母湯：有監視器

▲小編提醒，深夜到合歡山停車場繳費亭千萬不要「取暖」，因為有監視器。（圖／翻攝自臉書／中橫路況交通資訊站）

文／CTWANT

康芮颱風日前帶來狂風暴雨，不少刪上的停車場設施都被吹壞，經過搶修，小風口停車場已恢復收費。《中橫路況交通資訊站》小編提醒，深夜到合歡山停車場繳費亭千萬不要「取暖」，因為亭子裡有監視器。貼文一出，不少人歪樓直呼「高山上的浪漫」。

小編在《中橫路況交通資訊站》表示，行走中橫多年，自從合歡山有了收費亭，時不時就會在深夜，或者迷霧當中，稍有個不小心，就會發現收費亭內有些不堪入目的景象，頓時之間天雷勾動地火。

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小編驚呼，不知是一時興起想切磋，還是太冷想取暖，雖然知道裡面有監視器，但生性害羞的他，還是不好意思及時阻止，只好選擇獨自的黯然離去，「風災過後修復速度蠻快的，這下好了變透明了，山上沒有電話亭，小編也少了一個變身的地方。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「小編是用廣播嚇情侶嗎」、「出現了高山上的浪漫，不小心就看到限制級內容」、「某一日夜間無聊打開武嶺即時影像，也看到有人在賣火車便當，原來武嶺已成為最高鐵路地方了」、「愛情收費亭」。

另外也有人揶揄，「野外急救的角度來看，這應該是失溫，在不得已的情況，更無乾的衣物，只能躲在那個狹小避難空間擁抱在一起，用自身人體的溫度並互相打氣以待救援。」

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