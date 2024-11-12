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北市騎士毒駕搖晃　警抓人再遭外送員追撞

▲鄒姓騎士毒駕遭文山一警方攔查逮捕、警車又遭後方騎士追撞。（圖／記者張君豪翻攝）

▲騎士毒駕遭逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

有民眾11日晚間7時下班尖峰時間行經北市文山區木柵、辛亥路口，發現有機車騎士疑似酒駕，行車過程不斷搖晃車身異常危險報警，巡邏警力、復興派出所副所長李官派及警員張嘉訓立即尾隨該車，見鄒男（32歲）於懷恩隧道內朝興隆路方向行駛，但機車異常搖晃不穩，對警方鳴笛、呼喊聲均無反應，李等2員遂上前將其攔停。

警員發現鄒嫌精神恍惚、眼神呆滯、鼻腔內仍殘留不明粉末，他自稱任職服務業，當時正騎機車出門上夜班，坦承騎車前順手施用K他命。經警方施用毒品試劑檢驗後，發現毒品K他命陽性反應，警方依涉犯毒品危害防制條例將他移送台北地檢署偵辦，此外警方將製作觀測紀錄表，並依道路交通管理處罰條例危險駕駛製單舉發。

▲鄒姓騎士毒駕遭文山一警方攔查逮捕、警車又遭後方騎士追撞。（圖／記者張君豪翻攝）

警方當時在隧道執行勤務，文山一警分局勤指中心發現查獲毒品駕車案，派遣轄內巡邏車趕往支援，全程開啟警示燈於隧道後方警戒，沒想到，過程中遭一外送送貨員騎乘普重機車直接撞上巡邏車，駕駛全身多處擦挫傷，意識清楚，撞擊力道猛烈，把警車後方擋風玻璃撞碎。

肇事卓姓騎士（28歲）自稱疲勞駕駛騎到睡著，未注意車前狀況，釀成本次車禍，所幸除警車後擋風玻璃全碎外，騎士輕傷意識清楚，後續送往萬芳醫院救治。文山第一分局呼籲，吸毒危害一生，切勿因一時好奇或以紓壓為由以身試法，民眾如果發現住家附近、公共場所有可疑人士使用毒品，應立即向警方報案，以利即時查緝，警民合作共同維護轄區治安。

▲鄒姓騎士毒駕遭文山一警方攔查逮捕、警車又遭後方騎士追撞。（圖／記者張君豪翻攝）

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