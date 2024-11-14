東京60年地標變了！　2公里高速公路化身「天空步道」

▲東京銀座高速公路KK線將改建成空中步道，2025年4月起停止通行。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

穿越東京銀座地區的高速公路「KK線」即將改頭換面！首都高速公路公司12日宣布，KK線將於2025年4月走入歷史，並將仿效紐約高架公園（High Line Park），改造成全新的空中步道，為東京都心再添一處打卡新景點，預計最快在2030年開放。

據了解，這條自1966年通車、長約2公里的東京高速公路「KK線」，因應日本橋地下化工程，將在2025年4月起廢止。首都高速同時宣布，八重洲線也將封閉施工長達10年，並計劃在2040年前拆除日本橋上方的高架橋，徹底改變東京市中心的天際線。

未來「KK線」將轉型為以步行者為中心的公共空間，參考紐約高架公園和巴黎勒內·杜蒙綠色長廊（Coulée verte René-Dumont）的成功案例，將停用的高架道路改建為充滿綠意的「空中迴廊」。這項計畫將分階段執行，逐步向公眾開放全新的都市空間。





▲銀座的東京高速道路（KK線）將改建成空中步道，2025年4月起停止通行 。（圖／翻攝首都高速道路株式会社）

首都高速表示，改建期間，汐留出入口和東銀座出口仍會維持開放，高架道路下方的商業設施也會照常營業。不過由於部分江戶橋JCT聯絡道將廢止，未來無法直接往京橋、神田橋方向通行，將重新整備「新京橋聯絡道」，打造全新環狀路線，維持交通順暢。



「這次改建將徹底改變東京市容！」首都高速強調，工程完工後，不只能改善日本橋區域的景觀，更能為東京都心區注入嶄新活力。屆時，市民不僅能在空中漫步，還能一邊眺望東京美景，讓這座國際大都市更添魅力。