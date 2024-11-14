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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

我前艦長呂禮詩淚讚「我們中國強」　國安局認不妥：淪認知作戰一環

▲▼國安局長蔡明彥 聯訪 立法院國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

珠海航展12日開幕，共軍各類型武器裝備公開亮相，前海軍艦長呂禮詩現場哽咽表示，想讓台灣觀眾也知道，中國有多強，這番言論受到多家中國官媒、微博轉發報導。對於相關言行，國安局長蔡明彥今（14日）備詢時表示，確實比較不妥當，也可能淪為中共對台認知作戰的操作訴求。

環球網報導，呂禮詩指出，無論是運油-20，或者是看到紅旗-19，那都是象徵現在可以飛得更遠，可以攔截的高度更高，「我在台灣節目裡頭一再強調，有圖有真相，我也想一起分享這些寶貴經驗，把這一些實際上的真相，告訴大家，讓觀眾知道，我們中國有多強。」相關言論吸引中國媒體以「中國台灣艦長」為銜報導，在中國社群平台更引發熱議。

國安局長蔡明彥今赴立法院外交及國防委員會報告備詢，綠委洪申翰對此提出質詢，指呂禮詩的事件有許多不尋常地方，呂禮詩為退役少校，軍階在將級以下，不受《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第9條之3規範，此次展演是否為中共「精心安排的一場戲」，特別找將級以下人員配合言論，而呂禮詩只是其中一個配合演出的角色？

蔡明彥回應，尊重委員判斷，對於退役將領或退役軍人，在進行兩岸交流應該要有一些嚴謹的管制，法律部分也還有模糊地帶，才讓中共趁虛而入，將加強相關因應措施。

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