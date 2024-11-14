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南韓隊二壘安打改判全壘打　韓主播「驚到合不攏嘴」：這應該誤判吧

▲▼ 第三屆世界12強賽事，羅承燁 。（圖／棒協提供）

▲韓國隊代打羅承燁，7局敲出右外野方向強勁長打 。（圖／棒協提供）

記者羅翊宬／編譯

2024年世界棒球12強賽開幕戰中，昨（13）日晚間由我中華隊交手南韓隊，儘管最後仍以6比3擊敗南韓隊，但南韓隊在7局上半所取得的第3分卻充滿爭議，因為原本被判定為2壘安打，最後卻改判全壘打。不過，就連南韓球評看到改判為全壘打時，都對結果感到相當驚訝，認為是否打破以往對於全壘打球的定義。

YouTube頻道轉播13日晚間棒球12強賽的台韓大戰，由SBS電視台的體育主播鄭佑榮（音譯）、SBS電視台球評李宅根進行轉播，同時由前韓職棒外野手出身的SBS電視台球評李順喆前往台灣進行轉播，正當所有韓國人因為遭到陳晨威滿貫砲、陳傑憲兩分彈取得6分而處於低迷氣氛之際，比賽來到第7局。

在第7局上半中，中華隊換投手，由陳冠偉接替，率先三振文保景，至於南韓隊則換上代打羅承燁，敲出右外野深遠飛球，擊中全壘打上緣黃色標線回彈，當時原本判定為2壘安打，不過裁判透過重播後判定為全壘打，使南韓隊拿下第3分。

在該場直播影片的第2小時28分鐘時，羅承燁打出右外野方向強勁長打，對於是否該判定為全壘打，其實就連南韓球評也無法確定。身穿黑色外套的主播鄭佑榮表示，「球輕輕得往上回彈......擊中黃色標線」；球評李宅根則感嘆，「要是球再高個10公分，就能完全越過（變成全壘打）了，反正至少羅承燁打出2壘安打」。

▲▼評審判讀後確定羅承燁打出全壘打時，南韓SBS主播與球評皆驚訝到面面相覷。（圖／翻攝自YouTube／Off the TV）

▲評審判讀後確定羅承燁打出全壘打時，南韓SBS主播與球評皆驚訝到面面相覷。（圖／翻攝自YouTube／Off the TV）

不過當裁判重新判讀，改判羅承燁為全壘打時，鄭佑榮、李宅根則瞬間在鏡頭前驚訝得合不攏嘴、面面相覷，且連聲驚呼，簡直意想不到裁判會更改判決。

李宅根喊道，「沒想到被我說中了」，鄭佑榮則表示，「我們根本搞錯棒球規則了吧？擊中黃線就是全壘打了嗎？擊中黃線、然後超過到外面，才能算是全壘打吧......不知道是不是因為又彈到其他地方。我們可能要重新學習棒球規則。擊中黃色標線、然後超出去，才能算是全壘打吧？但（很明顯）並沒有呀。可能有我們不清楚的內幕吧。」

李宅根認為，「如果真的是全壘打，可能真的有我們不清楚的部分吧？如果是這樣，那應該是二壘安打沒錯啊？反正能夠取得這一分，對我大韓民國而言還是萬幸的。」

▼南韓SBS體育主播與球評對於全壘打的判讀結果感到相當驚訝。（始於2小時30分22秒）

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