屏東縣今年迄今發生4992詐騙案　總財損逾19億

▲屏東縣政府警察14日召開「全民防詐記者會」 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今年以來迄今共發生4992件詐騙案件，總財損19億773萬餘元，攔阻詐騙327件、1億5708萬餘元，最常發生為「假投資、假網拍、解除分期付款、騙取金融帳戶(卡片)、中獎通知及假銀行借貸詐財」等6大詐騙案類，屏東縣政府警察局為提醒縣民關注詐騙事件，於今(14)日召開「全民防詐記者會」，除公佈相關資訊，也協請詐騙受害者現身說明自己遭詐的過程，期盼藉由現身說明如何逐步落入詐騙陷阱的經驗，並製作詐騙案例故事、標註詐騙關鍵字與提供防詐技巧卡片，提醒所有民眾關注詐騙的議題，「不要讓自己的錢變別人在花」，讓血汗錢淪為詐騙集團揮霍享樂的資金。

縣警局表示，警政署「打詐儀錶板」有統計全國每日平均約發生400件詐騙案件、財損金額近4億元(13日為例，發生674件、財損4億1480萬元)。而屏東縣民最常受詐騙的年齡層為20-29歲， 60歲以上年齡層都是遭受投資詐騙且受詐財損最高，特別呼籲民眾謹記，詐騙集團千騙萬騙，最終的目的就是要「騙錢」，只要提到「錢」、「交個人金融帳戶、提款卡及密碼」就是詐騙，千萬不要中詐騙話術，用「家人發生車禍要付賠償金或醫藥費，或子女要結婚買房子、車子、傢俱或房屋裝修」等藉口去誆騙行員，以提領大額現金給詐騙集團取款車手或將錢轉匯到人頭帳戶詐騙。

局長戴台㨗表示，希望全體國人都能時時保持防詐警覺，千萬不要再相信「低本金高報酬邀加投資群組、涉刑案檢警要監管帳戶、親友發生車禍急需用錢、客服來電說購物設定錯誤要操作ATM或網銀解除分期付款作業、通知中獎要先繳手續費、網路交友說有門路可賺錢而邀投資、搶好康超低價又限量的商品廣告、打工求職要交金融帳戶、提款卡及密碼」等詐騙話術，只要平時養成「不貪、存疑、查證、不隨意把金融帳戶及提款卡密碼交給別人的」防詐警覺，就不會被騙。

會中同時呼籲民眾要多關注警察局及所屬各分局、刑事警察大隊(臉書名稱：屏東縣政府警察局刑警大隊)的臉書粉絲專頁，或刑事警察局165全民反騙網、IG、LINE及在警察廣播電臺與165全民反騙網設置「打詐儀錶板」公布每日全國發生的詐騙案件、財損金額等數據及曾遭受詐騙案例分享、防詐關鍵字與防詐技巧，並轉發分享給所有的親朋好友，喚起全民防詐意識，才能永保財產不受騙。