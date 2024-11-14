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想投資ETF遭騙1700萬！屏東女自述慘痛經驗　詐團手法曝

▲屏東縣政府警察局今(14)日召開「全民防詐記者會」，由局長戴台㨗主持 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府警察局召開「全民防詐記者會」，由局長戴台㨗主持。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為提醒縣民關注詐騙議題，於今(14)日召開「全民防詐記者會」，由局長戴台㨗主持，邀請被害者現身說法，其中一位小玉女子不到兩個月，先後被騙走1700萬元，公開呼籲「不要讓自己的錢變別人在花」。

做生意的小玉(化名)，想要投資ETF，今年6月間在臉書瀏覽到投資股票的廣告，好奇點選網址連結，後被邀請加入投資群組，該群組一直標榜免收費用，並鼓勵大家在群組內分享投資心得，起初她有依投資群組內介紹的股票自己下單投資並有小賺，後來詐騙集團1名成員A跟她加私LINE後，每天噓寒問暖取得她的信任。

接著誘騙她使用APP連結去操盤投資股票，還有投顧大師鼓吹用「當沖」方式投資可以短期賺大錢，並不時有詐騙成員在群組內上傳手拿大把鈔票及銀行存簿明細，炫耀自己投資已賺大錢的影片，接著投顧大師說近期有個投資計劃，可立即獲利而邀約群組內成員投資，她受誘惑而加入投資。

她用自己的積蓄及跟朋友借錢先後匯款10幾次，總金額約1200萬元，在投資群組內已獲利2000多萬元；她表示，想要結清領回獲利，詐騙集團就說她所提供的銀行帳號有誤沒辦法匯款，也因為錯誤的帳號，要先繳交500萬元保證金；她因錢不夠，表示要由獲利中扣除。

成員A就跟她說自己有用信貸的方式借款，她為了要趕快領回2000多萬元獲利，又聽信成員A的方式去辦借款並匯款，隔天詐騙集團又說要繳交200萬元的稅金，繳交後就會馬上轉帳。

她眼看錢就要到手了，又無法繳交最後200萬元的稅金，既不甘心又有高度的期待，走投無路下才跟家人商討要怎麼辦？家人告知可能遭受詐騙，小玉還不相信，到處去借錢，直到警方8月底逮獲兩名取款車手，她才肯相信真的被騙了。警方後來循線再逮獲2名車手，持續循線追查上游。

最後，她希望透過自己現身解說慘痛的經驗，呼籲大家千萬不要隨意加入投資群組或加私LINE，也不要心存僥倖輕易相信可以短期獲利賺大錢的投資話術，這些都是詐騙，落得血本無歸，「不要讓自己的錢變別人在花」。

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