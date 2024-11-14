柯文哲涉侵佔政治獻金　民眾黨抗議北檢誤導視聽：別濫用司法凌遲

▲北檢查扣民眾黨主席柯文哲涉嫌侵占的3883萬元。（資料圖／記者劉昌松翻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，檢廉調三方合力清查民眾黨等相關組織金流，質疑柯文哲競選總統的政治獻金中，有3883萬7712元私自挪用流入木可公關公司，日前向法院聲請扣押木可相關帳戶資金獲准。對此，民眾黨表達強烈抗議，柯文哲從未侵佔政治獻金，北檢用A案辦B案試圖將合法政治獻金當「賄款」，透過司法手段凌遲柯文哲與民眾黨。

有關北檢扣押木可相關銀行帳戶，民眾黨14日表示，本黨無法代替木可公司回應相關訊息，但北檢以「被告柯文哲涉嫌以木可公司侵占政治獻金案件」為由聲請扣押帳戶，民眾黨表達嚴正抗議，並強烈譴責檢方用司法手段凌遲柯文哲。

民眾黨強調，再次重申，柯文哲從未透過任何形式侵佔政治獻金，對於政治獻金遭漏報、誤報，柯文哲獲知後下令清查，並在今年8月29日向外界逐一交代，北檢說法嚴重誤導視聽。

民眾黨批評，檢方用A案辦B案、押人取供至今，試圖將合法的政治獻金扣連成是「賄款」，再將柯文哲扣上「侵佔政治獻金」罪名，已是利用司法公器對在野黨進行政治追殺，呼籲北檢有證據就趕快起訴，不要再配合賴清德政府濫用司法手段凌遲柯文哲及民眾黨。