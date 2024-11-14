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每天喝2杯！「老牌手搖飲」倒不了　一票人超愛：低價選擇多

▲▼ 50嵐,手搖飲,飲料店。（圖／記者劉維榛攝）

▲50嵐。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

儘管新手搖飲竄起，仍有一票網友直言50嵐喝不膩！一名網友驚呼，新冠疫情害不少餐飲業倒閉，但50嵐卻能挺過，甚至也熬過SARS與金融危機等，好奇到底是什麼原因？文章曝光後，多數人點出就是品質穩定；還有人直呼，「最低價的飲料選擇多」、「30年還沒人飲料加料就贏了」。

一名網友在PTT表示，自他有記憶以來，小時候就喝過50嵐，才發現早在1994年就創立了，歷經30年風風雨雨，很多品牌早已陣亡，但50嵐卻能屹立不搖，「挺過疫情、挺過SARS、挺過22K、挺過金融危機...非常不簡單吧？」

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底下網友熱議，「四季春跟1號」、「最低價的飲料選擇多」、「簡單來說就是不難喝」、「30年還沒人飲料加料就贏了」、「想說農藥超標就要戒了，一等等了十年，每天2杯無糖四季不間斷，太好喝啦」、「新開的飲料店名稱都落落長看不懂，我也喜歡喝五十嵐，但很少買，每次經過都大排長龍要排隊等很久」。

至於能稱霸手搖飲界的關鍵，網友直言就是品質穩定很重要，「50嵐是真的能做到分店水準都有維持」、「品質穩定就贏了」、「50嵐厲害的是從台北到屏東，品質都一樣」、「品質穩定，現在相對便宜」。

手搖飲競爭激烈，高雄手搖飲「八曜和茶」雙北首間分店開在三重，開幕當天炸滿人潮，最後一位客人要等到晚上10點才能拿到，現況非常之誇張。一名女網友在Threads透露，男友為了她排隊7小時，從早上10點到傍晚5點不吃不喝，就為了買八曜和茶，讓她覺得超暖心。

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50嵐手搖飲品質穩定疫情

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