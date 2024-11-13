快訊／桃園育達高中校車失控撞路樹　駕駛骨折、7學生擦挫傷

▲桃園市育達高中校車今天傍晚在平鎮區水廠路、延平路口失控撞上路樹，車頭嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市育達高中一輛學生專車今（13）日傍晚行經平鎮區延平路、水廠路口處時突然失控撞上路樹，造成謝姓駕駛腿部開放性骨折，車上7名學生有擦挫傷勢，警消到場時將傷者送醫所幸均無生命危險，警方已協助通知學生家長到院關心，駕駛經警方酒測並無酒精反應，至於真正肇事原因，仍由警方調查釐清中。

▲謝姓駕駛卡在車上，消防人員緊急破壞車門後拖出駕駛送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警方指出，今日下午5時45分許，育達高中一輛學生專車由54歲謝姓男子駕駛學生專車往楊梅方向行駛，行經台一線延平路、水廠路時，突然失控自撞人行道路路樹，駕駛當時卡在駕駛座上，桃園市消防局出動18名警消、5輛救護車與5輛消防車前往搶救。

▲警方通知救援卡車前來搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員到場時發現其腿部開放性骨折，車上有7名學生有擦挫傷，所幸送醫救護後均無生命危險，警方已協助通知學生家長到院關心；謝姓駕駛經警方檢測，並無酒精反應，學生專車經撞擊路樹後，擋風玻璃嚴重毀損，至於真正肇事原因，警方正積極調查釐清當中。

▲駕駛開放性骨折，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）