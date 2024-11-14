家門被蝦皮雙11包裹堵住遭批「擾民」！官方：已加派人員處理

▲蝦皮店到店的雙11大量貨物，直接堆放在民眾家門口。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

記者洪菱鞠／綜合報導

雙11購物節才剛結束，爆量包裹卻是引發貨運亂象，有民眾抱怨隔壁蝦皮店到店的大量貨物堆積在自家門口，完全堵住一樓鐵捲門，對出入造成相當大的困擾，火大直批「擾民」！對此，蝦皮購物今（14日）回應表示，已加派人員和車輛前往處理並要求改善。

蝦皮店到店目前全台擁有超過1,500家店點，提供消費者便利收取包裹，但雙11的龐大訂單量卻暴露出物流管理的缺失，就有民眾在臉書社團「爆料公社」貼文秀出照片，不滿指出隔壁蝦皮店到店的貨運司機在送貨時，竟將貨物直接堆放在他家門口，導致門口被堵得無法通行。發文中也特別標記「蝦皮智取店」、「彰化線西」。

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其他網友看到後紛紛留言表示，「線西的鄉親 購買力真強」、「妳也可以把東西放他們門口阿」、「附近取貨時有多方便，晚上卸貨時就有多賭爛」、「後面還有淘寶喔…」、「出門就可以取貨」、「蝦皮問題啦 空間不夠就要限制取貨數量了 蝦皮記得賠償嘿」、「門 車道 進出口被擋住真的很煩！」。

針對此事件，蝦皮購物表示，經查本案為賣家合作的物流商違反包裹置放規定，蝦皮店到店已加派人員和車輛前往運送避免影響鄰里，將依規定要求改善，若多次違反規定將會依規定停止配送。另提到若有類似事件，民眾可透過門市人員或蝦皮客服反應，蝦皮店到店接獲後會安排人員前往處理。