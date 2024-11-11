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雙11保健品賣翻、手刀搶iPhone 16新機　限時爆品優惠倒數

iPhone 16（圖／蝦皮購物提供）

▲不少人趁著雙11優惠換iPhone 16新機。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11進入優惠最高峰，正檔活動於11/11凌晨開跑後，買氣持續升溫，電商平台陸續公布戰績成果，尤其是盤點數據觀察熱門品類，發現不只是保健品賣到翻倍成長，人氣商品更少不了3C，不少人精打細算換iPhone 16新機。雙11來到最後加碼衝刺，限時爆品像是箱購衛生紙每抽0.061元、黃金限時11元，想要激省的網購族，不妨抓緊優惠下單。

為了慶祝雙11與東森購物25週年，東森購物網今年特別以旅行團概念推出「1111鈔豪買」、「鈔級旅行團」及「旅行紅包雨」等一系列限時超值活動，吸引消費者熱烈參與，帶動業績一路高漲，從11/1至11/10活動期間，網站人流較平日增加了30%，雙11當天業績更是持續飆升，截至中午12點，業績已達平日的3.4倍。其中，保健品銷售表現亮眼，銷售額翻倍成長，其中熱銷品類還包括美妝及3C產品，是此次雙11活動的三大銷售主力。

東森購物指出，「鈔級旅行團－導遊帶你飛」活動至11/11截止，只要加入「導遊帶你飛」隊伍並累積消費，就有機會參加樂透金分獎挑戰，最高獎項得主將獲得高達11萬元的瓜分獎勵；以及「紅包雨」限時加碼，共11個時段，會員每小時都有一次抽獎機會，保證100%中獎，最高可得樂透金1,111枚，還會有不定時加碼活動與夜殺優惠，建議把握難得機會。

東森購物雙11（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物網「1111鈔豪買」祭出多重好康優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

雙11催升買氣，momo購物網指出，11/11活動開跑首小時人流年增翻倍，TOP3人氣品類由智慧型手機、臉部保養、大型家電奪下。而在眾多優惠及回饋疊加下，不只主打特惠商品展現強勁銷售力道，高單價、高回購商品皆是選購重點，包含iPhone 16 Pro、ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊、dyson輕量智慧光學偵測洗地吸塵器、好自在液體衛生棉、金園排骨老店特級厚切排骨、SK-II青春露、iPhone 16 Pro Max、倍潔雅抽取式衛生紙、幫寶適黏貼型紙尿褲/尿布、以及ARIEL超濃縮抗菌抗臭洗衣精等，是消費者第一時間鎖定下單的十大夯品。

蝦皮購物在開跑前6小時以高單價的iPhone 16 Pro、SONY PS5 Slim輕薄型主機、三菱變頻除濕機買氣最旺盛，在百大銷售排行中以熱門新機iPhone16 Pro賣最好，全系列機種在短短時間就挹注了近3億元的消費需求；另外觀察，三陽全新機車系列也不惶多讓，成功賣出了40台，帶動平台首2小時破萬元訂單對比平日大漲50倍。

Yahoo奇摩購物則是以手機/平板、機車、相機、電腦與大家電在11/11買氣最旺，單品中又以SKll青春露銷量最高，PS4/PS5、Nintendo Switch遊戲片也熱賣。由於部分特惠商品雙11價差大，例如買蘇菲亞1克拉鑽石項墜再送10分鑽石項鍊、科沃斯旗艦掃地機器人現省破3萬、Tiffany迷你雙心純銀項鍊直降2萬，檔期進入最後倒數，想搶購要快。

還沒買夠的人，PChome 24h購物11/11～11/12最後加碼，每日00:00、08:00、12:00、16:00、21:00推限時瘋搶爆品，黃金11元、SK-II青春露1,111元，另外還有四大必搶明星商品：Samsung Galaxy A55 5G手機領券折後11,000元、BOXMAN抽取式衛生紙箱購84包均抽只要0.061元、ASUS翻轉觸控筆電免4,000元、資生堂百優乳霜狂殺44折。另外，指定時段下單全站指定品滿額送5% P幣、APP折價券即領即用，以及LINE購物及Hami購物限定回饋。

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