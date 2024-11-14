郭董一桿進洞「給桿弟50萬」！他曝「一定要請客」：不然會有不好事

▲打出一桿進洞後，郭台銘也特別與國華高爾夫球場副董事長何麗純合影，紀念這難忘瞬間。（圖／翻攝自北投國華高爾夫俱樂部）

文／今周刊

鴻海創辦人郭台銘在總統大選退選後，整整1年都沒有公開露面，週一（11/11）他終於首度現身太太曾馨瑩主辦的永齡基金會「銘馨盃」舞蹈大賽，週三(11/13)則是跑去打高爾夫球，打出一桿進洞，當場打賞桿弟（阿姨）50萬元現金大紅包！

不只郭董是常客，蔡明忠也都愛來這練球

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身家高達3732億的郭台銘，週三到國華高爾夫球場打球，在第三洞距離大約170碼一桿進洞，球場粉專讚嘆這是技術與運氣的完美結合，國華高爾夫球場也透露，包括郭董在內，台灣大哥大董事長蔡明忠等商界大佬，本就是球場常客，經常到球場娛樂、運動。

隨身小提袋中，直接拿出50萬整疊現金給桿弟

從網友分享的影片中看到，郭董從隨身小提袋中拿出50萬整疊現金給桿弟（阿姨），非常開心的喊來拍一個，手上的袋子還不小心飛走，趕緊再過去撿回來。

另一段影片也看到郭台銘跟大家分享，第三洞一桿進洞，大家旁邊高喊太帥了！球友們都搶著跟郭董拍照，邊問說要怎麼慶祝，還嚷著要沾沾喜氣。

而打出一竿進洞後，郭台銘也特別與國華高爾夫球場副董事長何麗純合影，紀念這難忘瞬間。

紅包行情上萬到十多萬都有：給桿弟50萬應該對服務很滿意

根據三立新聞網報導，高球教練楊之華說，想要揮出一桿進洞，其實沒那麼簡單，像這樣170碼的距離來說，以男生來說是要用比較長的桿子，又要打得很精準是很難的，有人打了快20年都沒有打到過，而通常紅包有的人也會包上萬元甚至十多萬，願意給桿弟50萬，應該是對她的服務很滿意。

一桿進洞一定得請客，還有「一桿進洞險」幫忙補貼

而在高爾夫球場上，若打出「一桿進洞」，當事人請客是不成文規定，通常會以請喝啤酒、請客慶祝，如果沒這樣做，很可能會發生「不好」的事情，還有保險業者推「一桿進洞險」，讓選手能補貼一些請客的開銷。

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