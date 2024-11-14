證交所經理助廠商得標！密語「地下室」招待喝花酒　還帶小姐出場

▲證交所前電腦作業部經理喝花酒，遭判刑定讞。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

台灣證券交易所電腦作業部前經理許長裕，被查出接受廠商邀約到酒店喝花酒，藉此修改廠商標案，協助廠商取得標案，遭檢方提起公訴，但一審台北地院判決無罪；上訴二審後，高等法院改依照《證券交易法》不違背職務收受不正利益罪判刑1年。全案再上訴，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，許男自2010年4月就進入電腦作業部擔任經理，負責證交所內部電腦、網路系統軟硬體資訊設備維護、機房建置及協助採購業務。但他竟接受廠商招待，在2013年4月間，接受施姓廠商的招待，到有女陪侍的酒店喝酒3次，甚至還將酒店女子帶出場。每次費用約1萬5000元，全數由廠商買單。

2016年2月間，因有人向檢調單位檢舉，全案因此爆發，許男隨即辦理退休。而檢方調查後，認為不僅喝花酒3次，許男還多次接受廠商邀約，前往高級餐廳用餐，期間從2012年到2015年，長達3年。而許男則是利用自己的電腦、系統的專業，在辦理相關標案時，協助廠商修改投標文件，幫助廠商舉得標案。檢方查證屬實後，對許男提起公訴。

一審台北地方法院審理後，查無許男與廠商間的對價關係，也不認同許男與廠商的飲宴有任何不利益關係，因此判決無罪。案件上訴第二審。

高等法院二審審理時，也查無對價關係，另外也認為2人間大部分的飲宴缺乏不法意圖，但發現2013年4月間，廠商會以暗語「我待會要去地下室，要不要去」，約出許男戰酒店。高院因此認定許男收受不正利益、3次酒店消費共計4萬5000元，最後依照《證券交易法》「不違背職務收受不正利益罪」判刑1年，並沒收不法所得45000元。全案再上訴，最高法院14日駁回上訴定讞。